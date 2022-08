Vigilance maximale face aux feus dans le sud de la France

Installer des « yeux » dans les pinèdes pour traquer la moindre fumée, prépositionner des bataillons dans la forêt pour réagir immédiatement à tout départ de feu : les pompiers du sud de la France sont en vigilance maximale durant cet été particulièrement chaud et sec.

« Nous sommes les yeux des pompiers, le premier maillon de la chaîne », clament fièrement Laurent Lambert et son épouse Danielle*, sapeurs-pompiers affectés 24 heures sur 24, près de Marseille, dans une vigie située à 800 mètres d’altitude qui surplombe les massifs des Bouches-du-Rhône, département du sud-est de la France.

Le couple s’est installé dans la vigie du Grand Puech, sur les hauteurs du village provençal de Mimet, fin mai. Affectés à ce poste depuis 23 ans — un métier « passion », assurent-ils —, ils se rendent compte que la saison des feux s’allonge d’année en année.

« On ne sait pas quand ça va se terminer, peut-être fin septembre, peut-être plus tard », explique Danielle. Avec une vue panoramique à 360 degrés, ils surveillent, chaque jour et parfois la nuit, lorsque le risque d’incendie est élevé, « plus de 50 000 hectares de massifs forestiers ».

Les quinquagénaires, habitués de l’exercice, scrutent dans un premier temps à l’oeil nu. « On guette toujours en binôme » afin d’être certains de ne rien manquer, détaille Danielle. « La moindre fumée nous tape à l’oeil, et avec la sécheresse, le panache monte très vite » dans les airs.

Outre la surveillance à travers la salle vitrée de la vigie, semblable à celle d’un phare, M. Lambert est aussi en contact permanent avec le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), qui lui demande confirmation des appels signalant un départ de feu.

Le département compte 29 vigies, dont 13 habitées 24 heures sur 24, et des caméras installées dans les massifs les plus isolés. Un dispositif en phase avec la stratégie adoptée par les pompiers en zone méditerranéenne, la plus touchée par les incendies historiquement : détecter au plus vite un départ de feu, y faire intervenir très rapidement des moyens terrestres et aériens massifs.

« 95 % des feux ne dépassent pas un hectare grâce à l’intervention dans les 10 minutes des forestiers-sapeurs avec des véhicules légers, appuyés si nécessaire par des pompiers et des hélicoptères bombardiers d’eau », indique Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

« Engagement massif »

Si les époux prennent à coeur leur métier saisonnier, c’est aussi car ils tiennent aux massifs qui les ont vus grandir. « On a la chance d’avoir un patrimoine magnifique, le patrimoine de [l’écrivain Marcel] Pagnol », qu’ils veulent protéger.

Cette même peur « de voir [les] massifs brûler » a poussé les secours à placer, de manière préventive, des groupes d’intervention en forêt.

« Avec des conditions climatiques comme celles-ci, des fortes chaleurs, la sécheresse et parfois du vent, nous privilégions un engagement massif », explique le lieutenant Rémi Girardet, positionné préventivement avec cinq collègues dans une zone boisée proche de l’autoroute, leur permettant d’intervenir en moins de 10 minutes sur un départ de feu.

Lundi, 150 à 200 hommes étaient positionnés dans des forêts, prêts à intervenir. Dimanche, près de 500 pompiers ont été mobilisés sur un incendie ayant détruit 35 hectares de végétation à une vingtaine de kilomètres de Marseille.

Pour le lieutenant Girardet, la saison est « sous haute tension », avec le mois de juillet le plus chaud depuis 1947 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. S’il ne pleut pas, la suite de l’été peut être « catastrophique », prévient-il.

Pompier depuis plus de 30 ans, il a connu des incendies virulents à la fin des années 1980, brûlant des dizaines de milliers d’hectares, endommageant des maisons.

« Depuis, on a plus de moyens, des engins plus spécifiques, un meilleur maillage », juge-t-il, mais malgré la réactivité des équipes, « on peut maîtriser quelques feux, mais si on a plusieurs départs en même temps, il y en aura un qui s’échappera ».

Un troisième épisode de canicule estivale a débuté lundi dans le sud-est de la France et devrait s’étendre à la majeure partie du pays, toujours en proie à une sécheresse historique.

Juillet 2022 est le deuxième mois le plus sec (9,7 millimètres de précipitations, soit un déficit de 84 % par rapport à la moyenne 1991-2020) jamais enregistré dans le pays.

La sécheresse et la répétition rapprochée de ces vagues de chaleurs, directement imputées par le consensus scientifique au changement climatique, ont sévèrement fait chuter les débits des cours d’eaux dans de nombreuses régions.

* Le prénom a été modifié à la demande de l’intéressée