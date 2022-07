Les remplaçants de Boris Johnson toquent à la porte

Les manoeuvres ont commencé vendredi pour remplacer le premier ministre britannique, Boris Johnson, après sa démission provoquée par une crise politique sans précédent, et son ancien ministre de Finances, Rishi Sunak, a été l’un des tout premiers à se positionner pour sa succession.

M. Johnson a démissionné jeudi, lâché par le parti conservateur épuisé par les scandales à répétition qui ont marqué les 2 ans et 349 jours au pouvoir de l’ancien héros charismatique du Brexit.

Entre mardi et jeudi, quelque 60 membres de son gouvernement — ministres, secrétaires d’État et autres collaborateurs aux responsabilités moindres — avaient démissionné après un nouveau scandale, ne lui laissant pas d’autre option.

« Je me présente pour être le prochain chef du parti conservateur et votre premier ministre. Rétablissons la confiance, reconstruisons l’économie et réunissons le pays », a déclaré vendredi soir sur Twitter Rishi Sunak, qui figure parmi les favoris d’une course encore très ouverte. « Mes valeurs ne sont pas négociables, patriotisme, justice, et travailler dur », a-t-il ajouté dans une vidéo où il souligne notamment l’importance de sa famille.

L’ancien ministre des Finances de 42 ans avait été l’un des premiers à jeter l’éponge mardi soir, apparemment sans même en prévenir Boris Johnson, avec le ministre de la Santé, Sajid Javid. Ces deux démissions à quelques minutes d’intervalle avaient ouvert la voie à des dizaines d’autres, d’élus reprochant à Boris Johnson son manque d’intégrité.

Si le premier ministre a démissionné, il n’a pas encore pour autant quitté Downing Street, précisant qu’il resterait au pouvoir le temps que son successeur soit nommé. Cette situation qui pourrait durer jusqu’à l’automne fait grincer des dents, alors que le pays est confronté à une inflation record de 9 %, la pire des pays du G7, et une montée des mouvements sociaux, dans un contexte de guerre en Ukraine.

M. Johnson « est un menteur avéré noyé dans la corruption, nous ne pouvons pas passer encore deux mois comme ça », a déclaré la cheffe adjointe de l’opposition travailliste, Angela Rayner, appelant vendredi à la désignation d’un premier ministre intérimaire, sur la BBC. « S’ils ne le font pas, nous sommes très clairs sur le fait que nous présenterons une motion de défiance avant les vacances parlementaires » le 22 juillet, a-t-elle ajouté.

Le porte-parole de M. Johnson a cependant exclu que le vice-premier ministre, Dominic Raab, assure l’intérim. « Le premier ministre agit conformément à la convention. Il reste premier ministre jusqu’à ce qu’un nouveau chef de parti soit en place et le travail du gouvernement se poursuivra pendant ce temps », a-t-il déclaré.

Le tout nouveau ministre de l’Éducation, James Cleverly, a assuré que le processus de désignation du nouveau leader conservateur serait mené « de manière professionnelle, mais rapidement ». Certains élus redoutent cependant un été chaotique.

M. Johnson a assuré après sa démission que son gouvernement recomposé à la hâte (12 ministres et secrétaires d’État ont été nommés jeudi et 7 vendredi) ne chercherait pas à mettre en oeuvre de nouvelles politiques ou à faire des changements majeurs. Les grosses décisions budgétaires seront laissées au prochain premier ministre.