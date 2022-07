L’évacuation de Sloviansk se poursuit face aux avancées russes

Le plus important organisme de la diaspora ukrainienne au Canada demande que la Russie soit exclue du G20.

La présidente du Congrès ukrainien canadien, Alexandra Chyczij, a écrit au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander de mener une campagne mondiale pour l’expulsion de la Russie du forum des plus grandes économies mondiales.

Moscou utilise le G20 comme plateforme pour mentir sur les raisons de son invasion de l’Ukraine, affirme Mme Chyczij. Le maintien de la Russie à la table de discussions rendra aussi difficile la participation — en tant qu’invité — du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G20 prévu à Bali, en Indonésie, en novembre prochain.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, participera à une réunion préparatoire en Indonésie cette semaine, et son homologue russe Sergueï Lavrov devrait également être là. Lorsqu’on lui a demandé si elle lui serrerait la main, Mme Joly a répondu que non, et qu’elle profitera de l’occasion pour dénoncer les mensonges de Moscou quant au conflit.