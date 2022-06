Navalny transféré dans un pénitencier plus «sévère»

L’opposant russe incarcéré Alexeï Navalny a été transféré vers une nouvelle colonie pénitentiaire « à régime sévère », ont annoncé mardi ses proches, qui disent ne pas savoir où il est et s’inquiéter pour sa vie.

« Ils ont dit, à Pokrov [son ancienne colonie pénitentiaire], que Navalny n’était plus détenu ici, qu’il avait été transféré dans une colonie à régime sévère », a indiqué à l’agence de presse TASS Olga Mikhaïlova, l’une des avocates de l’opposant.

« C’est lié au fait que le verdict dans sa nouvelle affaire est entré en vigueur », a-t-elle ajouté.

Fin mai, la justice russe avait confirmé la condamnation à neuf ans de prison d’Alexeï Navalny pour le détournement de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption, des accusations qu’il nie et estime politiquement motivées.

L’avocat et militant anticorruption, principal opposant russe, purge déjà une peine pour « fraude » dans une affaire remontant à 2014.

Il était jusqu’alors écroué dans la colonie de Pokrov, à 100 km de Moscou, déjà considérée comme une des plus dures de la Russie.

« Le problème […] n’est pas seulement qu’une colonie de haute sécurité est beaucoup plus effrayante. Tant qu’on ne sait pas où se trouve Alexeï, il reste en tête-à-tête avec un système qui a déjà essayé de le tuer, donc notre tâche principale est de le localiser le plus rapidement possible », a commenté sa porte-parole, Kira Iarmych.

Elle a dénoncé le fait que ni l’opposant, ni ses avocats, ni sa famille n’ont été prévenus de ce transfert.

Les États-Unis ont appelé Moscou à lui permettre d’avoir accès aux avocats et aux soins médicaux dont il a besoin. Les autorités russes « seront tenues responsables par la communauté internationale si quoi que ce soit arrive à M. Navalny », a prévenu le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

Alexeï Navalny a été arrêté en janvier 2021 à son retour de Berlin, où il avait passé plusieurs mois en convalescence après un empoisonnement.