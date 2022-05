Une «techno» à Matignon

Le remaniement le plus long de la Ve République aura finalement accouché de peu de surprise. La principale nouveauté est la nomination de Pap Ndiaye à l’Éducation nationale et à la Jeunesse. Celui qui remplacera Jean-Michel Blanquer, en poste depuis 2017, est un historien spécialiste des minorités et de l’histoire sociale des États-Unis. Frère de la romancière Marie Ndiaye, il a siégé au Conseil représentatif des associations noires de France et a dirigé le Musée de l’histoire de l’immigration. Les principaux ministres régaliens restent en poste, comme Bruno Le Maire à l’Économie, Gérald Darmanin à l’Intérieur, et même le très controversé Éric Dupond-Moretti à la Justice. L’ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, hérite des Affaires étrangères, et c’est la Franco-Libanaise Rima Abdul-Malak, ancienne conseillère à la mairie de Paris, qui sera à la Culture. Sans qu’on sache vraiment pourquoi, la Franco-Grecque Chrysoula Zacharopoulou assumera la charge de la Francophonie. Cette gynécologue s’est fait remarquer pour sa lutte contre l’endométriose, une maladie qui touche les femmes en âge de procréer. Les réactions ont été particulièrement vives du côté de l’extrême droite concernant le nouveau ministre de l’Éducation. Pour Marine Le Pen, « la nomination de Pap Ndiaye, indigéniste assumé, à l’Éducation nationale est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir ». Même son de cloche du côté d’Éric Zemmour, candidat malheureux de la droite nationaliste et du parti Reconquête : « Emmanuel Macron avait dit qu’il fallait déconstruire l’Histoire de France. Pap Ndiaye va s’en charger. » Le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, a au contraire salué cette nomination. Avant de se demander « où est passé le tournant écologique et social dont on nous avait rebattu les oreilles ».