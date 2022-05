Que retenir de ce 82e jour de guerre en Ukraine?

Sans gaz russe, une facture hongroise de 15 à 18 millions d’euros

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, était à Bruxelles lundi pour discuter entre autres de nouvelles sanctions contre la Russie.

Ses homologues de l’Union européenne y sont réunis pour tenter de faire débloquer un projet d’embargo sur les importations de pétrole russe — refusé par la Hongrie, qui en est très dépendante, au grand dam des États membres les plus proches de Kiev. « Toute l’Union est malheureusement prise en otage par un État membre qui ne peut pas nous aider à trouver un consensus », a déploré le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis.

Pour le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjarto, « les Hongrois attendent légitimement une proposition de solution pour financer les investissements [de nouvelles infrastructures] et compenser des hausses de prix, un coût global de l’ordre de 15 à 18 milliards d’euros ».

Des combattants évacués d’Azovstal

À Marioupol, dans le sud du Donbass, plus de 260 combattants ukrainiens ont été évacués lundi de l’aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans ce port stratégique, a annoncé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar. Quelque « 53 blessés graves ont été évacués d’Azovstal vers Novoazovsk pour assistance médicale et 211 autres ont été transportés à Olenivka par un couloir humanitaire », a-t-elle déclaré.

Ces localités sont situées en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses dans l’est de l’Ukraine, mais Ganna Malyar a précisé que les combattants devaient être à l’avenir rapatriés en territoire contrôlé par l’Ukraine, « dans le cadre d’une procédure d’échange ».

Un entrepôt de nitrate d’ammonium touché

Un entrepôt dans lequel était stocké du nitrate d’ammonium a été touché par une frappe russe dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, ont annoncé lundi les autorités régionales.

« L’explosion dans la région de Kharkiv ne constitue pas une menace pour la population locale », a assuré sur sa page Telegram le gouverneur de la région voisine de Donetsk, accompagnant son message d’une photographie montrant un impressionnant nuage de fumée orange s’élevant au-dessus des champs.

« Un obus russe a touché un entrepôt sur le territoire de la région de Kharkiv, où, selon les informations préliminaires, du nitrate d’ammonium était stocké », a-t-il précisé, ajoutant que « la colonne de fumée pourrait effrayer, mais [qu’]il n’y a pas de raison de paniquer ».

McDonald’s quitte définitivement la Russie

Après plus de 30 ans de présence en Russie, McDonald’s a annoncé lundi se retirer entièrement du pays et vendre ses activités en réaction à l’invasion de l’Ukraine. « La crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine et l’environnement économique imprévisible en ayant découlé ont conduit McDonald’s à conclure que la poursuite de ses opérations en Russie n’était plus tenable ni cohérente avec ses valeurs », a indiqué le géant américain dans un communiqué.

La chaîne compte environ 850 établissements et 62 000 salariés dans le pays. Plus de 80 % des restaurants y portant son nom sont directement gérés par le groupe, pour qui la Russie représentait en 2021 environ 9 % de son chiffre d’affaires total et 3 % de son bénéfice opérationnel.