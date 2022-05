Elisabeth Borne devient première ministre de France

Le président français Emmanuel Macron a nommé lundi la ministre du Travail Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, deuxième femme à accéder à ces fonctions en France, à un mois des élections législatives.

M. Macron, réélu le 24 avril pour cinq ans, a nommé Mme Borne, 61 ans, issue de la gauche, « première ministre et l’a chargée de former un gouvernement », selon un communiqué de la présidence.

« Je viens de remettre ma lettre de démission », a déclaré peu auparavant l’actuel premier ministre Jean Castex après une heure d’entrevue avec le chef de l’État au palais présidentiel de l’Elysée. La passation de pouvoirs était prévue lundi en début de soirée.

Le président centriste libéral avait assuré il y a une semaine à Berlin qu’il connaissait déjà le nom de son prochain premier ministre… sans dévoiler son identité, à près d’un mois des législatives des 12 et 19 juin.

Seuls indices donnés par M. Macron, son nouveau premier ministre serait doté d’un profil « social », « écologique » et « productif ».

Mme Borne, technicienne tenace, jugée loyale, est perçue par le pouvoir comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat, des Transports au Travail en passant par l’Écologie, bien qu’elle n’ait encore jamais affronté le suffrage universel.

Outre l’avantage d’être une femme, une option soutenue par 74 % des Français selon un sondage Ifop, cette ancienne directrice de cabinet de la socialiste Ségolène Royal a également le mérite d’appartenir à l’aile gauche du président, au moment où s’annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par « la mère des batailles » sur les retraites.

« Femme de gauche »

Lors de son premier mandat, Emmanuel Macron avait surpris les observateurs, en nommant Edouard Philippe puis Jean Castex, deux élus venant de la droite sans aucune expérience gouvernementale.

Jean Castex, qui s’était autoproclamé « premier ministre de l’intendance », a multiplié les déplacements à travers la France — 350 en 22 mois — imprimant l’image d’un chef de gouvernement « des territoires », soucieux de la promotion de l’exécution des réformes, quitte à passer complètement sous les radars au plan national.

Edith Cresson, la seule femme à avoir exercé ces fonctions (1991-1992) sous la présidence du socialiste François Mitterrand, a salué sur BFMTV « un très bon choix », mais a déploré qu’il ait fallu attendre aussi longtemps pour retrouver une femme à ce poste, jugeant la « classe politique » française « particulièrement arriérée ».

Ce choix était d’autant plus attendu qu’il devait confirmer ou non l’orientation qu’entend se donner le chef de l’État.

Emmanuel Macron a promis de tenir compte de la colère exprimée par de nombreux Français pendant la crise des « gilets jaunes », révoltés contre sa politique fiscale et sociale, et lors de l’élection présidentielle, et de changer de méthode.

« Sa nomination commence dès les premiers instants par une tentative de tromperie, Mme Borne serait une femme de gauche », a réagi le chef de file de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, lui contestant cette appellation.

M. Mélenchon, arrivé troisième de l’élection présidentielle en avril, a cité plusieurs réformes portées par la ministre du Travail, la considérant comme « personnellement responsable qu’un million de chômeurs aient leur allocation baissée », et souligné qu’elle s’était « prononcée pour la retraite à 65 ans ».

Pour l’heure, le bloc présidentiel est crédité de quelque 26 % d’intentions de vote aux élections législatives et conserverait une majorité à l’Assemblée nationale.

Il est toutefois défié par l’union de la gauche socialiste, écologiste, communiste et radicale, autour de Jean-Luc Mélenchon, qui obtiendrait 28 % et l’extrême droite de Marine Le Pen, finaliste malheureuse du second tour face à Emmanuel Macron (24 %).

Retour sur sa carrière

Elisabeth Borne est une technicienne réputée tenace et loyale au président Emmanuel Macron, qui a donc occupé plusieurs postes ministériels.

Née le 18 avril 1961 à Paris, diplômée des prestigieuses École nationale des ponts et chaussées et Polytechnique, cette haute fonctionnaire se définit elle-même comme « une femme de gauche » avec « la justice sociale et l’égalité des chances » au cœur de ses combats.

Cette ingénieure de formation a occupé successivement les postes gouvernementaux clés des Transports, de l’Écologie et du Travail lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Elle fait partie de l’aile gauche du président, un atout à l’heure où s’annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par « la mère des batailles » sur le report de l’âge de la retraite.

Nommée ministre du Travail en juillet 2020, en pleine crise sanitaire liée à la COVID-19, elle a notamment dû gérer plusieurs réformes sensibles dont le très contesté dossier de la réforme de l’assurance chômage, dénoncée unanimement par les syndicats. Cette réforme est pleinement entrée en vigueur en décembre, après avoir été un temps suspendue.

À son actif aussi, le plan « un jeune, une solution » présenté dès juillet 2020, qui a mobilisé une palette de dispositifs pour l’emploi, dont des aides massives à l’apprentissage, pour éviter une « génération sacrifiée ».

Cette sexagénaire toujours tirée à quatre épingles, qui vapote y compris discrètement dans l’hémicycle du parlement, est réputée bien connaître ses dossiers.

« C’est une super techno », commente un responsable syndical sous couvert d’anonymat. « Si on se dit qu’il y a besoin d’empathie, pour le coup, vous partez de loin », ajoute-t-il cependant.

Mme Borne a été très présente dans les médias pour défendre l’action du gouvernement, notamment le « bouclier anti-licenciement » du chômage partiel face à la crise, ou pour battre le rappel sur le télétravail face à la COVID-19.

Elle a d’ailleurs elle-même passé plusieurs jours à l’hôpital en mars 2021 après avoir contracté le virus, confiant par la suite avoir vécu une expérience « angoissante » et s’être vu « administrer ponctuellement de l’oxygène ».

La bosse des maths

Avant d’être ministre du Travail, Mme Borne avait géré le portefeuille des Transports où elle a mené une réforme délicate des chemins de fer SNCF, puis celui de l’Écologie en 2019, en remplacement du ministre à l’époque contraint de démissionner à la suite de révélations concernant son train de vie fastueux.

Elisabeth Borne a également fait un passage en 2014 comme directrice de cabinet de la ministre de l’Environnement à l’époque, la socialiste Ségolène Royal, ex-candidate à la présidentielle.

En 2015, Mme Borne avait été nommée présidente de la RATP, grande entreprise publique de transports gérant le métro à Paris.

Dans une carrière essentiellement consacrée au service public, Mme Borne a aussi fait un passage dans le privé, chargée des concessions du groupe Eiffage en 2007, avant de rejoindre la Mairie de Paris comme directrice de l’urbanisme.

Très discrète sur sa vie privée, ayant perdu son père « très jeune » avec une mère qui n’« avait pas vraiment de revenus », elle a confié avoir trouvé dans les maths « quelque chose d’assez rassurant, d’assez rationnel ».