La face-à-face Poutine-Guterres, une grande visite à la portée incertaine

Les espoirs demeuraient toujours nuancés à la veille de la première rencontre prévue mardi à Moscou entre le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le président russe, Vladimir Poutine, pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Ce face-à-face est attendu, bien que dénoncé dimanche par le gouvernement ukrainien. Mais sa portée reste des plus incertaines puisque, lundi, le Kremlin a poursuivi ses frappes visant la prise de contrôle du sud de l’Ukraine, a bloqué de nouveau tout accord qui faciliterait l’évacuation des civils terrés avec des combattants dans le complexe métallurgique assiégé Azovstal (selon Kiev), à Marioupol, et a entamé la destruction des infrastructures ferroviaires de l’ouest de l’ex-république soviétique pour l’affaiblir.

« Cette rencontre directe, de haut niveau, pourrait donner tout ou rien », affirme en entrevue au Devoir John Packer, expert en résolution de conflits internationaux à l’Université d’Ottawa et directeur du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne. « Or, comme l’entretien se produit si tard [depuis le déclenchement de l’agression russe], les options pour António Guterres sont désormais très limitées, et ses chances de succès, très réduites. »

Désapprobation à Kiev

Dimanche, deux hauts responsables du gouvernement de Volodymyr Zelensky ont désapprouvé publiquement la tenue de cette rencontre entre l’homme fort du Kremlin et le secrétaire général de l’ONU, estimant que M. Guterres n’a « pas vraiment » été autorisé par Kiev à négocier un accord de paix au beau milieu de l’invasion en cours.

« Ce n’est pas une bonne idée, ce voyage à Moscou », a déclaré le chef adjoint du cabinet présidentiel ukrainien, Igor Zhovkva, en entrevue à l’émission Meet the Press, sur les ondes du réseau américain NBC.

Dans la foulée, sur le réseau concurrent CBS, le premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a exprimé son scepticisme sur le potentiel de percée diplomatique d’une telle rencontre. « Beaucoup de dirigeants de pays du monde civilisé, d’organisations internationales, ont tenté d’avoir cette discussion, a-t-il dit. Mais il semble que la Fédération de Russie et [Vladimir] Poutine ne soient pas intéressés à négocier. Ils s’intéressent à d’autres choses. Ils s’intéressent au génocide des Ukrainiens. Ils s’intéressent à la création de crises migratoires en Europe et dans le reste du monde. Ils s’intéressent à la création de crises alimentaires, de crises énergétiques », a-t-il ajouté.

Après un arrêt en Turquie lundi, où il a rencontré le président Recep Tayyip Erdoğan, António Guterres est attendu à Moscou mardi pour une « réunion de travail » et un déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il sera par la suite reçu par Vladimir Poutine, selon le communiqué diffusé par l’ONU vendredi dernier. Le document mentionne la tenue de discussions sur « l’aide humanitaire au peuple ukrainien » et fait une référence vague aux « efforts du secrétaire général pour mettre fin à la guerre en Ukraine ».

Jeudi, le secrétaire général doit se rendre en Ukraine pour une réunion de travail, cette fois avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Il sera également reçu par Volodymyr Zelensky.

Une précieuse indépendance

« Si ces démarches ne portent pas fruit dans l’immédiat, elles pourraient être utiles dans un futur proche », explique en entrevue le professeur Peter Wallensteen, chercheur au Kroc Institute, de l’Université de Notre-Dame, en Indiana, spécialisé dans l’analyse des conflits internationaux. « Il va venir un moment où la Russie va voir la nécessité d’une tierce partie pour mettre fin à cette guerre, et le secrétaire général de l’ONU, par son statut indépendant inscrit dans la Charte des Nations unies, va pouvoir agir en ce sens. »

C’est cette indépendance, d’ailleurs, qui a permis au bureau du secrétaire général Javier Pérez de Cuéllar, en 1989, de mettre fin à la guerre en Afghanistan en aidant l’Union soviétique à se retirer du pays, ou encore, en 1955, sous Dag Hammarskjöld, de résoudre le différend entre la Chine et les États-Unis au sujet des Américains capturés par le régime de Mao durant la guerre de Corée.

Le voyage d’António Guterres en Russie, puis en Ukraine, intervient au lendemain de la publication dans le Wall Street Journal d’un cinglant texte d’opinion du ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, qui accuse les Nations unies de n’être rien de moins qu’un « catalyseur de crimes de guerre » en raison de leur inertie et de leur incapacité à punir la Russie. Un message porté au début du mois par Volodymyr Zelensky devant l’illustre institution, à qui il a réclamé de s’affranchir de l’influence de la Russie ou bien de « se dissoudre » en admettant son impuissance.

« Il est très difficile de voir comment une simple conversation avec M. Guterres pourrait changer à elle seule la politique russe et le cours de la guerre en Ukraine, dit John Packer. Mais, bien sûr, le secrétaire général doit essayer… même si l’engagement de la Russie dans la poursuite de la guerre est énorme. »

Il ajoute : « António Guterres pourrait peut-être persuader la Russie de découvrir son intérêt à faire la paix le plus tôt possible. Bien sûr, des négociations substantielles et un “accord de paix” sont encore très loin sur la ligne. Mais, d’un point de vue personnel, le secrétaire général ferait bien d’obtenir un geste concret, comme une “trêve pour des motifs humanitaires” ou un engagement à entrer dans des discussions détaillées sur des pourparlers et, plus précisément, sur un accord de cessez-le-feu. »

Début mars, l’Assemblée générale de l’ONU a approuvé massivement une résolution exigeant « que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine ». Un appel à mettre fin au conflit, légalement non contraignant, réitéré toutefois à plusieurs reprises par la suite par António Guterres. Sans grande portée.

Depuis le 24 février et le déclenchement de la guerre, 13 millions d’Ukrainiens ont été envoyés sur la route de l’exil, parmi lesquels 5,2 millions ont quitté le pays, selon le dernier décompte du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Un conflit entretenu en partie par l’apathie des Occidentaux, a dénoncé récemment dans nos pages l’ex-présidente de la Lettonie Vaira Vīķe-Freiberga.

La Commission européenne estime également, à ce jour, à plus de 6000 le nombre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité recensés en Ukraine.