La résistance des grands-mères de la région de Kiev

Le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a annoncé le 29 mars le retrait de ses forces de la région de Kiev, laissant derrière elles, dans les rues, des centaines de cadavres de civils exécutés de façon sommaire. Selon le chef de la police locale, près de 900 civils ont été tués dans la région, dont 350 à Boutcha. Dans les zones que la Russie, accusée de crimes de guerre, a occupées, de vieilles dames ont, pendant le siège, essayé d’amener les soldats russes à faire preuve de clémence.

« Ils sont arrivés très vite par ici, les tanks tiraient partout sur les maisons », mentionne Maria, pointant de l’index l’entrée ouest de Boutcha. Son amie Tatiana, qui se tient à ses côtés, raconte les événements vécus les premiers jours de l’invasion. « C’était très violent, je n’ai pas pu descendre à la cave à cause de mes problèmes de jambes, alors je suis restée allongée au sol. » Assise avec ses quatre amies d’enfance sur un tabouret en bois devant une maison, Maria, une vieille dame de 73 ans, a été témoin des exactions des soldats du Kremlin à Boutcha. Pour Le Devoir, elle s’est confiée sur l’occupation russe.

Emmitouflée dans ses vêtements chauds, un foulard magenta foncé sur la tête pour se protéger du froid glacial, Maria commence à raconter. « Il n’y a plus d’électricité à cause de la guerre, alors il fait plus chaud à l’extérieur que dans nos maisons. » Quand l’armée russe a commencé à occuper la ville, les soldats ont fait du porte-à-porte de façon méthodique, à la recherche de militaires et d’hommes. Maria observait discrètement par sa fenêtre les va-et-vient des jeunes soldats.

« Pourquoi tu fermes ta porte ? » a crié l’un d’eux. « Et vous, pourquoi avez-vous détruit la porte de mon jardin ? » leur a rétorqué Maria avec sang-froid. Deux militaires russes ont pénétré dans sa maison, la braquant avec leurs fusils, pour vérifier s’il y avait des hommes cachés. Au même moment, dans la maison voisine, Tatiana, 73 ans, s’inquiétait pour ses amies. « On se connaît depuis l’enfance, nous avons grandi ensemble. J’étais inquiète pour mes copines », confie la voisine de Maria.



Photo: Adrienne Surprenant / MYOP

Pendant un mois, les forces russes ont fait vivre un enfer aux habitants de Boutcha. Des dizaines de civils ont été assassinés. Les corps gisaient sur les routes. Les soldats patrouillaient quotidiennement, passant devant les cadavres des voisins de Tatiana et de Maria sans prendre la peine de les recouvrir.

Malgré la peur, les deux femmes se sont opposées à l’occupant. Engageant une résistance morale, elles ont demandé : « Pourquoi êtes-vous venus ? » À cette question, les Russes ont répondu : « On vient pour vous protéger. » Sans se démonter, Maria a demandé : « Mais de qui ? De quoi ? On décide de ce que l’on veut. Nous vivons en démocratie. »



Le passage et le siège de l’armée russe ont laissé un champ de ruines suivi d’un grand nombre de questions. « Ils nous appelaient “frères”, mais ils se sont comportés avec beaucoup trop de violence. On ne peut pas comprendre pourquoi ils ont fait cela », confie Maria en essuyant ses larmes.

Photo: Adrienne Surprenant / MYOP

Tirer dans le dos

Borodyanka, une ville de 13 000 habitants au nord-ouest de Boutcha, a également été un épicentre de l’horreur. Assassinats, bombardements d’immeubles, la ville qui était sous occupation a subi un sort abominable. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré, en comparant Borodyanka à Boutcha : « C’est beaucoup plus horrible là-bas, il y a encore plus de victimes de l’occupant russe. »



Une rue à l’écart du centre-ville voit se succéder une multitude de petites maisons en bois et en pierres. Dans ce paysage champêtre, le bruit du cours d’eau coulant non loin se marie avec le chant des oiseaux. À l’intérieur d’un jardin, Marina retrouve son amie Taisiya, de 80 ans, après avoir rapporté des provisions du centre-ville. La maison où se trouvent les deux dames appartient à l’une des sœurs de Taisiya.

Photo: Adrienne Surprenant / MYOP

« Avec mes deux sœurs, notre voisine Marina et mon fils Roman, nous vivions ici, car c’est la seule maison qui a une cheminée. Et il faisait très froid », raconte Taisiya, dont le foulard mauve laisse dépasser une frange de cheveux blancs. « Les Russes sont venus fouiller notre maison. Ils cherchaient des liens avec Stepan Bandera », explique la vieille dame.

Stepan Bandera (1909-1959) était un théoricien et un leader du mouvement indépendantiste antisoviétique relié à l’organisation d’extrême droite desnationalistes ukrainiens. Il a inspiré la propagande russe pour légitimer l’invasion commencée début février.

« Mon défunt mari était Russe, mon fils aussi », confie Taisiya. Lorsque les soldats sont entrés chez eux, Roman, son fils de 58 ans, s’est interposé. « Vous êtes coupables de cette situation. Pourquoi faites-vous cela ? » Le 17 mars, Roman est sorti pour vérifier l’état de la maison familiale, et il a été arrêté et interrogé par les militaires russes. Il a fini par être relâché. « Quand mon fils a pu finalement partir, les Russes lui ont tiré dans le dos pendant qu’il s’éloignait du point de contrôle. Il a été grièvement blessé. Il peinait à marcher. Il s’écroulait, s’endormait, puis repartait vers notre maison », raconte Taisiya en pleurs. « Lorsqu’il est enfin arrivé à la maison, il a soufflé quelques mots — “Je suis désolé, je ne vais plus pouvoir aider” », raconte en sanglots la vieille dame. « Il est mort le lendemain matin », conclut-elle devant la tombe de fortune creusée dans le jardin de sa sœur.

Photo: Adrienne Surprenant / MYOP

Malgré l’interdiction de sortir, Taisiyaet son amie ont pris le temps de creuser un trou face à la rivière et de confectionner une croix en bois. « Cette propagande russe qui fait de nous des nazis est horrible. Combien de personnes sont mortes à cause de ces fausses informations ? Mon fils est mort sans aucune raison valable », affirme Taisiya, révoltée.

S’interposer

La région de Kiev, soumise à la cruauté, a été vidée de sa jeunesse, partie au front, à l’étranger ou tuée par les soldats russes. Les personnes âgées sont restées. Une vieille dame confie : « Au départ, on essayait de parler à ces jeunes Russes, mais lorsqu’ils ont commencé à tuer les civils, on a eu peur de dire quelque chose. »

Olia a 72 ans, elle habite un petit village au sud de Borodyanka. « Nous étions cachés dans la cave de notre maison quand ils sont arrivés. Ils nous ont demandé de sortir les mains en l’air et ont voulu tuer mon petit-fils. » Alexi, 27 ans, a eu la vie sauve grâce au courage de sa grand-mère. « Tirez sur moi », a-t-elle dit en s’interposant entre Alexi et le soldat qui pointait son arme. Finalement, la famille a été épargnée, et la garnison russe a pris possession de la maison. Aujourd’hui, Olia lave en frottant avec énergie un tapis sur lequel les soldats ont dormi, souhaitant effacer toute trace de leur présence.



Photo: Adrienne Surprenant / MYOP