Un pardon impossible pour la résistance

Depuis deux mois, dans la vie communautaire, s’est installée une routine que Valentyn Ilchuk a développée avec ses compagnons d’armes. « Le matin, on fait du sport et on s’entraîne pour rester en forme. Ensuite, on travaille nos habiletés de combat. » Ces jours-ci, le bataillon formé de civils apprend à manier un mortier.

Le reste de la journée est toujours imprévisible, explique-t-il. « On est une unité mobile, qui est envoyée sur le terrain quand il y a une mission à accomplir. Par exemple, pour vérifier certains emplacements géographiques précis ou pour aller récupérer des drones neutralisés par l’ennemi. » Des missions où la peur côtoie sans cesse la montée d’adrénaline. « Bien sûr que j’ai peur. Mais, souvent, la peur arrive plus tard, quand j’y repense. »

Il y a une semaine, l’unité mobile de Valentyn Ilchuk a quitté Kiev pour être réaffectée à Mykolaïv. « Les combats autour de Kiev étaient plus faciles parce qu’il y a beaucoup de boisés, de collines, de villages. On pouvait bouger sans se faire détecter et on réussissait à s’approcher de l’ennemi », indique-t-il. Autour de Mykolaïv, il n’y a que des plaines, dit-il. « Il n’y a nulle part où se cacher. On doit apprendre à opérer dans ce nouvel environnement. » D’autant plus que l’armée russe a eu le temps de se positionner. « Ils ont bâti trois solides lignes de défense autour de Mykolaïv. Ils ont creusé des tranchées pour protéger leur artillerie. »

Malgré l’enlisement de la guerre, Valentyn Ilchuk assure que son escadron demeure motivé. « Chaque jour qu’on passe sur la base sans engagement militaire sur le terrain, c’est une journée qu’on a l’impression de gaspiller. La seule manière de nous sortir de cette guerre, c’est de gagner militairement. »