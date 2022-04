Que retenir de ce 57e jour de guerre en Ukraine ?

Des évacués de Marioupol sont arrivés à Zaporijjia

Trois bus d’évacuation de civils partis du port de Marioupol sont arrivés jeudi à Zaporijjia, grande ville du sud-est de l’Ukraine. Des femmes et des enfants étaient dans ces bus qui ont traversé des territoires sous contrôle russe à la faveur de l’ouverture d’un « couloir humanitaire » d’évacuation. Le maire de Marioupol, Vadym Boïtchenko, a détaillé durant une conférence de presse les difficultés de l’opération, expliquant par exemple que des points de rendez-vous avaient été bombardés et que des bus tardaient à arriver à l’endroit fixé. Il a également accusé l’armée russe d’arrêter tout civil lié aux autorités ukrainiennes : « Si tu es lié à la fonction publique, tu vas directement en prison », a-t-il lâché.

Incendies suspects

Les flammes ont ravagé simultanément deux bâtiments stratégiques de Russie, jeudi matin, sans qu’un lien clair ne soit établi entre les sinistres. L’institut russe de recherche militaire de Tver, à 160 km de Moscou, a été complètement ravagé par les flammes. L’endroit s’occupe notamment de la mise au point des systèmes de défense antiaérienne de l’armée russe. Les agences de presse du pays blâment la vétusté du câblage électrique de l’édifice pour expliquer l’incendie. Toujours jeudi matin, la plus grande usine de produits chimiques de Russie s’est embrasée à Kineshma, à 330 km de la capitale ; les autorités locales font état d’une victime et de bâtiments détruits sur 1,5 km2, sans préciser la cause du brasier.

Démission du patron du Loukoïl

Le président du géant russe du pétrole Loukoïl, Vaguit Alekperov, a démissionné jeudi, une semaine après que le milliardaire eut été placé sur la liste des personnalités russes sanctionnées par le Royaume-Uni. « Le président et membre du conseil d’administration de Loukoïl, V. Alekperov, a annoncé sa décision de renoncer à [ses] fonctions », selon un bref communiqué de l’entreprise. Loukoïl, considéré comme le numéro deux du secteur pétrolier russe, est également coté à la Bourse de Londres. Début mars, le groupe privé avait appelé à arrêter rapidement l’offensive russe en Ukraine. Avec 10,5 milliards de dollars, M. Alekperov, 71 ans, est la 10e fortune de Russie, selon le classement de l’édition russe du magazine Forbes.

La Russie sanctionne 61 autres Canadiens

Le Kremlin a interdit jeudi l’entrée sur son territoire à 61 Canadiens en réaction aux sanctions contre la Russie. On retrouve notamment dans cette liste la cheffe de cabinet du premier ministre Trudeau, Katie Telford, le commandant des forces spéciales, Steve Boivin, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, ainsi que l’ancien sénateur Roméo Dallaire. Ces sanctions visent également des journalistes du Globe and Mail, de même que les premiers ministres de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan. Le ministère des Affaires étrangères russe affirme sur son site que ces personnes sont toutes « directement impliquées dans le développement, la justification et la mise en œuvre du courant russophobe du régime au pouvoir au Canada ».

Avec l’Agence France-Presse