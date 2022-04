À Marioupol, des Ukrainiens retranchés «pourrissent dans l’humidité»

Un véritable calvaire sous terre. Des bombardements quasi incessants qui se font entendre « vingt-quatre heures sur vingt-quatre », jusque dans les caves, humides et froides. Des « conditions terribles », où se fait criant le manque d’eau potable, de nourriture et de médicaments. Tel est le quotidien des Ukrainiens abrités dans les souterrains de l’usine sidérurgique Azovstal, à Marioupol, que décrit Serhiy Volyna.

Commandant de la 36e brigade de la marine nationale ukrainienne, il fait partie de l’ultime bastion de résistance face à l’armée du Kremlin dans cette ville portuaire hautement stratégique, à la fois pour Kiev et Moscou. Une lutte acharnée qui a obligé les forces ukrainiennes, dépassées et en sous-nombre, à se replier dans l’imposant complexe industriel. Selon Kiev, ils seraient plus d’un millier de civils — en plus des soldats ukrainiens et des mercenaires étrangers — à y être retranchés depuis plusieurs jours.

« Vu l’état de ces personnes et des combattants qui sont ici, on peut parler d’une véritable catastrophe humanitaire », affirme Serhiy Volyna. Le commandant ukrainien s’est entretenu une vingtaine de minutes avec Le Devoir, par visioconférence, mercredi en soirée. Plus tôt dans la journée, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il exhortait déjà la communauté internationale à agir d’urgence pour mener une opération de secours : « Ce sont peut-être nos derniers jours ou nos dernières heures », avait-il alors dit.

À voir en vidéo: Serhiy Volyna

Les traits tirés et la barbe fournie, celui qui est au front contre l’envahisseur russe depuis plus d’une cinquantaine de jours raconte l’enfer du siège de Marioupol. Il estime que les forces russes y sont dix fois plus nombreuses. « La ville est détruite, calcinée, bombardée. Il y a en ce moment des centaines de civils avec nous [sous terre], dont des femmes, des enfants, des personnes âgées. Beaucoup sont malades ou souffrent de blessures diverses. Il n’y a pas de médicaments et aucun moyen d’obtenir de l’assistance médicale. Les gens restent dans les sous-sols, ils pourrissent dans l’humidité. »

Autour de lui, en arrière-plan, on entend des toussotements réguliers auxquels s’ajoutent par moment le grésillement et le bip de talkies-walkies. « Nous manquons d’eau potable, de nourriture… », poursuit-il au bout du fil, d’un ton étonnamment posé mais déterminé. « Toutes les fournitures médicales dont nous disposons ici s’imprègnent de l’humidité souterraine. Elles sont inutilisables, les plaies ne cicatrisent pas et au lieu de guérir, les blessures s’aggravent. »

C’est un mélange d’angoisse, de misère humaine et d’insalubrité. Entouré de parois où prolifèrent des champignons, « vivre sous terre dans ce froid rend tout le monde malade », explique encore Serhiy Volyna. Le tout, « en disposant d’une quantité minimale de nourriture ». Ceux qui tentent de trouver sommeil n’ont guère le choix de s’allonger sur du carton. « Nous dormons sur des lits de fortune, composés de matériaux que l’on trouve sur place. L’essentiel étant de ne pas dormir à même le sol et de ne pas contracter la tuberculose. »

Mais à vrai dire, M. Volyna ne dort que très peu. Il ne cache pas que sa fonction d’officier militaire lui ajoute une pression supplémentaire. « Je me sens responsable pour les civils et les militaires coincés ici, ces gars qui sont sous ma garde. »

Le dernier rempart ukrainien

Quant on le questionne sur le nombre de soldats présents dans le complexe industriel s’étendant sur 11 km2, Serhiy Volyna refuse de s’avancer, au nom du secret militaire. « Mais ce que je peux dire, c’est qu’il a plus de 500 combattants blessés et une centaine de civils blessés, dont des femmes et des enfants. La situation ne va qu’en s’aggravant, avec des bombardements incessants, des tirs d’artillerie, des attaques de roquettes… L’ennemi devient plus agressif, cela implique des dizaines de chars et de la machinerie lourde », relate-t-il, en précisant que sa brigade a uni ses forces à celles du régiment Azov, réputé pour sa pugnacité, mais autrefois controversé pour ses liens avec l’extrême droite, avant que la fraction ne rejoigne les forces armées ukrainiennes en 2014. Les autorités russes, quant à elles,estiment à 2000 le nombre de militaires ukrainiens s’étant réfugiés à Azovstal.

Un contrôle russe du site Azovstal, qui jouxte la mer d’Azov, représenterait ainsi la neutralisation du dernier rempart ukrainien de la ville, déjà contrôlée en quasi-totalité par l’armée de Poutine. Cela signifierait aussi, pour la Russie, de mettre la main sur l’une des plus grandes usines métallurgiques en Europe. Une manœuvre, néanmoins, qui est loin d’être gagnée pour les forces russes : l’endroit serait fait de tunnels tentaculaires, d’ores et déjà à l’avantage des troupes de Kiev. De quoi compliquer une potentielle incursion russe dans les souterrains. « Comment se représenter la zone industrielle ? C’est une ville dans la ville, et il y a plusieurs niveaux souterrains datant de la période soviétique, ce n’est pas possible de bombarder d’en haut, il faut nettoyer sous terre. Cela prendra du temps », a admis, il y a quelques jours, Edouard Bassourine, représentant des forces séparatistes prorusses de Donetsk.

Dimanche, les derniers défenseurs de Marioupol ont ignoré l’appel à se rendre aux autorités russes. Un ultimatum les enjoignant à « déposer les armes » avait été lancé peu avant par la Russie. De quoi faire craindre une offensive d’envergure. Sauf que quatre jours plus tard, jeudi 21 avril, le président Vladimir Poutine a choisi d’exclure de donner l’assaut final contre l’usine Azovstal, le jugeant « non opportun » dans le contexte. « Il faut préserver la vie et la santé de nos soldats et officiers. Il n’est pas utile de pénétrer dans ces catacombes et de ramper sous ces installations industrielles », a-t-il justifié. Plutôt, l’autocrate russe a déclaré la nécessité d’assiéger « la zone de manière à ce que pas une seule mouche ne passe », soit de maintenir l’encerclement des positions ukrainiennes. Avant d’ajouter, sans gêne, qu’à Marioupol, pilonnée sans relâche depuis le début de la guerre, « le travail de libération est un succès ».

Dans les airs comme sur le sol, à Marioupol, l’ennemi russe « domine à tous les niveaux », regrette Serhiy Volyna. « Nos hommes perdent la vie partout et tout le temps. Nous n’avons pas de matériel antiaérien, nous n’avons pas d’équipements, nous en sommes restés aux armes légères, avec nos modestes unités des lance-grenades. »

Solution de la dernière chance

Alors, combien de temps Serhiy Volyna et les centaines de personnes piégées sous terre pourront-ils encore survivre ? « Les circonstances changent très rapidement, et ce, en notre défaveur », répond le militaire. « C’est pour cette raison que je n’oserais pas parler de jours, c’est peut-être une question d’heures. La situation est critique et nous demandons de l’aide aux leaders de la communauté internationale. Nous subissons constamment des pertes, nous avons des militaires tués et blessés, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas parler d’avancées positives. Nous sommes tous affaiblis. »

Quant aux espoirs que soient déployés des corridors pour les civils, ils restent vains pour l’instant. « Vous savez, aujourd’hui [mercredi 20 avril], un couloir pour les civils était supposé être établi, mais en réalité, cela a échoué, car les forces russes ont continué de bombarder par les airs et l’artillerie navale, les roquettes ont continué de tomber. Les civils ne croient plus les Russes depuis la destruction de la maternité où se trouvaient des bébés, des familles, des femmes donnant naissance. Il y a eu aussi le bombardement du théâtre de Marioupol, dans lequel était localisé un centre de bénévoles, où les enfants étaient regroupés », précise le commandant Volyna. « C’est pour cette raison que les civils s’adressent à nous et nous implorent d’appeler à l’aide de la communauté internationale, laquelle pourrait leur assurer la sécurité. Ils ont perdu toute confiance en la Fédération de Russie. »

La solution de la dernière chance, selon lui, réside dans la mise en place d’une procédure d’extraction qui consisterait à les « évacuer sur le territoire d’un pays tiers ». Et ce, peu importe l’État, ajoute Serhiy Volyna. « Il faudra juste qu’il puisse pouvoir trouver un accord entre les parties prenantes au conflit et assurer la sécurité. »

Tel un cri du cœur, il appelle la communauté internationale à prendre acte. Car « nous considérons que cette procédure d’extraction, c’est la seule issue possible pour nous », pense-t-il. « C’est un appel aux dirigeants du monde, à la société diplomatique, aux leaders religieux. Il faut le dire haut et fort : ici, des personnes civiles sont privées de leur droit fondamental à la protection. Des civils sont tués par les Russes. Notre peuple a besoin de l’aide du monde. »

Serhiy Volyna reste malgré tout optimiste. L’espoir, c’est d’ailleurs ce « qui nous permet de tenir », admet-il. « Nous sommes désormais complètement encerclés par les Russes. Il ne nous reste plus qu’à espérer que l’aide arrive, qu’on ne nous oublie pas. » Finir esseulés et se résigner à un face-à-face avec l’envahisseur : le scénario du pire pour les rescapés de Marioupol.