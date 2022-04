Que retenir de ce 48e jour de guerre en Ukraine?

Des Ukrainiens de retour au bercail…

Plus de 870 000 Ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre, a annoncé mardi le service des gardes-frontières du pays.

« Actuellement, 25 000 à 30 000 Ukrainiens par jour regagnent leur patrie. Contrairement aux premiers jours, quand il s’agissait essentiellement d’hommes, il y a aussi maintenant des femmes, des enfants et des personnes âgées », a déclaré le porte-parole Andriï Demtchenko.

« Ils disent qu’ils voient que la situation est plus sûre, surtout dans les régions occidentales, et qu’ils ne peuvent plus rester à l’étranger : ils sont prêts à retourner au pays et rester ici », a-t-il expliqué.

Plus de 4,6 millions de réfugiés ont fui l’Ukraine depuis le début du conflit, selon des chiffres de l’ONU en date de mardi.

… mais les évacuations se poursuivent

Des centaines de civils continuent toutefois de quitter l’est de l’Ukraine chaque jour, alors qu’une offensive russe de grande envergure y serait imminente. En bus ou en train, des habitants des villes jumelles de Kramatorsk et Sloviansk continuent d’être évacués, de même que les populations des régions de Lougansk et Donetsk, d’où six trains d’évacuation devaient partir mardi, selon l’administration régionale.

Des évacuations se poursuivent aussi discrètement dans l’autre sens, soit vers les territoires prorusses. Des convois de voitures, souvent de vieilles Lada avec la valise sur le toit, passent chaque jour vers le nord sous contrôle de l’armée russe, avec l’accord tacite des soldats ukrainiens sur les derniers points de contrôle.

Le Kremlin, de façon assumée, entend mettre la main sur les districts frontaliers de Lougansk et Donetsk avant le 9 mai, jour anniversaire de la défaite nazie contre l’armée soviétique en 1945.

Zelensky dénonce « des centaines de viols »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi « des centaines de cas de viol » constatés dans les zones précédemment occupées par l’armée russe, « y compris de jeunes filles mineures et de tout petits enfants ».

« Dans les zones libérées des occupants, l’enregistrement et l’enquête sur des crimes de guerre commis par la Russie se poursuivent. Presque quotidiennement, on retrouve de nouvelles fosses communes » a-t-il déclaré lors d’une allocution vidéo devant le Parlement lituanien.

« Des milliers et des milliers de victimes. Des centaines de cas de tortures. On continue de retrouver des corps dans les canalisations et les caves, a-t-il poursuivi. Des centaines de cas de viol ont été enregistrées. »

Une vingtaine de yachts saisis aux Pays-Bas

Les autorités douanières néerlandaises ont annoncé mardi avoir immobilisé plusieurs yachts, visiblement destinés à des oligarques russes, dans des chantiers navals du pays.

« À la suite des sanctions décidées contre la Russie et la Biélorussie, les douanes ont placé 20 yachts dans neuf chantiers navals et commerçants sous surveillance accrue », ont-elles déclaré par communiqué. « Parce que ces 20 yachts sont sous surveillance accrue, ils ne sont pas autorisés à être livrés, transférés ou exportés. »

En date de mardi, la France a également immobilisé quatre cargos et quatre yachts, pour une valeur supérieure à 170 millions de dollars, ainsi que six hélicoptères, en plus de saisir pour près de 10 millions de dollars d’œuvres d’art.

Avec l’Agence France-Presse