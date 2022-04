Tueries de civils en Ukraine, y a-t-il génocide ou crimes de guerre ?

Alors que des images horrifiantes de Boutcha en Ukraine circulent, où l’on voit des civils abattus en pleine rue ou devant leur maison, et que des rapports font état de ce qui ressemble à des exécutions, serions-nous en présence de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ? Puisque des allégations de toutes sortes fusent, Le Devoir a interrogé une experte pour expliquer ce qui différencie ces crimes, qui sont les plus graves commis contre le genre humain.

Arrivé à Boutcha, dans les environs de Kiev, le président ukrainien a accusé la Russie de génocide. La population est-elle la cible de ce crime horrible ?

La preuve ne le démontre pas — du moins, pas pour l’instant, juge la professeure de droit de l’Université d’Ottawa, Muriel Paradelle, spécialisée en violences extrêmes et de masse. Le génocide — qualifié de « crime des crimes » — se produit quand il y a une « volonté d’éliminer, d’éradiquer un groupe » ciblé en raison de son identité ethnique, nationale, raciale ou religieuse, explique-t-elle. Un cas récent de l’histoire est celui commis contre les Tutsis au Rwanda, qui ont été tués systématiquement pour leur appartenance à un groupe ethnique. Dans le cas d’un génocide, la fin des hostilités armées ne met pas forcément fin aux massacres. Si avec la capitulation de l’Ukraine toutes les armes russes sont baissées, cela pourrait tendre à démontrer que le but n’est pas d’annihiler cette population.

Selon la professeure, le mot « génocide » a été instrumentalisé, car lorsqu’il est évoqué, il suscite « révolte et compassion. » Il fait immédiatement surgir dans l’esprit des gens toutes les atrocités commises contre les Juifs d’Europe lors de la Seconde guerre mondiale et l’horreur des camps de concentration, dit-elle. Si le président russe l’a prononcé pour justifier son invasion de l’Ukraine, le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, l’a vraisemblablement fait pour forcer la communauté internationale à agir. Et puis, quand Vladimir Poutine parle de génocide sur les populations russophones et pro-Russes de l’est de l’Ukraine, il ne pourrait de toute façon pas s’agir de génocide, puisque ce sont eux aussi des Ukrainiens : leurs affiliations ne constituent pas un groupe identitaire car les groupes politiques ne sont pas visés par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, a-t-elle expliqué.

S’agit-il alors de crimes de guerre, comme l’avance aussi Volodymyr Zelensky ?

Si ce que l’on voit dans les images crues est bel et bien prouvé être le fait des Russes, ce seraient effectivement des crimes de guerre, c’est-à-dire des violations graves du droit humanitaire international, répond la professeure de droit. Ce type de crime peut être commis contre des civils ou des combattants, ce qui peut être les cas lorsque les soldats se sont rendus et ont déposé les armes — auquel cas ils ne sont plus des combattants — et sont néanmoins tués ou torturés. Il y a aussi crimes de guerre lorsqu’il y a usage contre la population ou l’armée adverse d’armes interdites par des conventions internationales, comme des armes chimiques ou à sous-munitions.

Dans les rues de Boutcha, l’on a aussi vu des personnes abattues, en habits civils. De s’en prendre à une population civile constitue un crime de guerre, explique-t-elle. Il ne s’agit pas de « dommages collatéraux », ni de « bavure » qui survient lorsqu’une armée attaque une cible militaire, par exemple, un dépôt de munitions, et que l’explosion tue du même souffle des civils qui habitent à proximité. De plus, lorsqu’un civil prend les armes pour défendre sa famille, cela ne fait pas de lui un combattant aux yeux de la loi, précise-t-elle.

Lundi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a pour sa part aussi dénoncé des « crimes contre l’humanité » après la découverte de corps portant des vêtements civils à Boutcha. Peut-on dire que de tels crimes ont été perpétrés ?

Un tel crime est prouvé lorsqu’il est démontré qu’il y a eu une attaque générale ou systématique contre la population civile, rapporte la professeure. Le but recherché par l’attaquant ? Terroriser les civils, par exemple, en bombardant des quartiers résidentiels, où l’agresseur sait pertinemment qu’il n’y a pas de cibles militaires, forcer la population à fuir, et pousser le dirigeant sous attaque à négocier. Il faut aussi démontrer que ces attaques sont faites en exécution d’un plan : pas besoin d’un plan formel et par écrit, il peut être déduit d’un faisceau d’actes commis sur le terrain. Mais pour cette raison, ce crime est beaucoup plus difficile à prouver que le crime de guerre, souligne Mme Paradelle. Et pour les crimes contre l’humanité, comme pour le génocide, le fait d’obéir aux ordres n’est pas une défense valable, rappelle la professeure.

Qui peut être traduit en justice pour ces trois crimes différents ?

Ce ne sont pas les États, mais bien les individus qui peuvent être accusés devant le tribunal. Cela vise autant le soldat qui a activé le lance-missile que les hauts gradés de l’armée. Ainsi, Vladimir Poutine pourrait être amené dans le box des accusés, mais pas la Russie. L’ONU et une trentaine de pays, dont le Canada, ont réclamé une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre commis en Ukraine, bien avant les événements de Boutcha. La CPI fait d’ailleurs enquête en sol ukrainien depuis le début du mois de mars.