L’Ukraine offre 1 million $US aux déserteurs russes qui ramènent un avion de combat

Remettre un avion de combat russe à l’Ukraine pourrait rapporter 1 million $US à un déserteur russe ; un hélicoptère, 500 000 et un char d’assaut, 100 000. Le 1er avril dernier, le parlement ukrainien a adopté une loi pour offrir aux déserteurs des récompenses monétaires dont le montant varie en fonction de l’engin militaire russe rapporté.

Le responsable de cette loi est le vice-président du Parlement ukrainien, Oleksandr Kornienko. Selon lui, elle pourrait être « une incitation supplémentaire pour les occupants à déposer les armes ». Dans le texte publié sur le site du Parlement ukrainien pour décortiquer la loi no 7229, le politicien explique miser sur « la démoralisation de l’armée d’occupation et l’incompréhension des soldats sur le sens de la raison pour laquelle ils meurent » afin de mousser sa proposition.

Les récompenses sont offertes en dollars américains et se déclinent pour différents types d’engins. Les déserteurs qui rapportent un navire « de premier ou de deuxième rang » se mériteront également 1 million $US, tandis que les véhicules de combat d’infanterie valent 50 000 et d’autres véhicules militaires, 10 000. Selon Oleksandr Ornienko, il s’agit d’une occasion pour les soldats russes de se « reconstruire » une situation financière.

Attirer les déserteurs en leur proposant des récompenses est une stratégie utilisée par le gouvernement ukrainien depuis déjà plusieurs semaines. Le 28 février dernier, soit quatre jours après le début de la guerre, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, avait émis une publication Facebook dans laquelle il proposait une récompense financière aux déserteurs. « Nous offrons aux soldats russes un choix : mourir dans une guerre injuste ou une amnistie totale et cinq millions de roubles en compensation s’ils déposent les armes et se rendent volontairement », avait-il écrit. La somme proposée équivaut aujourd’hui à environ 74 000 dollars canadiens.

Le 22 mars dernier, le conseiller au ministre de l’Intérieur ukrainien Victor Andrusiv rapportait qu’un soldat russe se serait rendu à l’armée ukrainienne avec un char d’assaut. Le soldat recevra « 10 000 $US à la fin de la guerre et aura la possibilité de demander la citoyenneté [ukrainienne] ». Andrusiv a également indiqué qu’il vivait dans des « conditions confortables ».

Le conseiller explique dans sa publication les méthodes utilisées pour attirer les déserteurs : « La police nationale a identifié les téléphones utilisés par les Russes. […] Sur ces téléphones, nous envoyons régulièrement des SMS pour indiquer comment céder et remettre le matériel. » Le soldat, surnommé « Misha », aurait ainsi répondu à l’appel.