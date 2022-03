Que retenir du 35e jour de guerre en Ukraine ?

Cessez-le-feu à Marioupol

Le ministère russe de la Défense a décrété mercredi soir un « régime de silence » — un cessez-le-feu local — à partir de 10 h jeudi dans le port ukrainien assiégé de Marioupol afin d’évacuer des civils.

Cette mesure doit permettre d’ouvrir un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporojie, avec une étape par le port de Berdiansk, sous contrôle russe.

Moscou demande que l’armée ukrainienne s’engage à assurer la sécurité des convois de bus qui circuleront le long de l’itinéraire convenu pour ce couloir. « Pour que cette opération humanitaire réussisse, nous proposons de la mener avec la participation directe de représentants du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge », a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le pétrole russe payé en euros

Les Occidentaux continueront à régler leurs achats de pétrole et de gaz naturel russe en euros, ont confirmé des responsables allemands et russes.

Le président russe Vladimir Poutine avait ordonné la semaine dernière que ces transactions soient conclues en roubles avec les pays dits « inamicaux ». Le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, a assuré que les paiements « continueraient à être en euros et transférés comme d’habitude sur la Gazprom Bank, qui n’est pas frappée de sanctions ».

Moscou a offert sa propre lecture du litige en précisant que la Russie ne demanderait pas à ses acheteurs de gaz naturel de payer en roubles dans l’immédiat. « Les paiements et les livraisons sont un processus qui prend du temps », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L’Allemagne a d’ailleurs relevé le niveau d’alerte de son plan d’urgence pour le gaz, craignant que la Russie ne coupe son approvisionnement. Le pays importe de Russie 55 % de son gaz et 42 % de son pétrole.

Les Tatars exigent la restitution de la Crimée

Les représentants des Tatars de Crimée, cette communauté musulmane turcophone installée dans la région depuis le XIIIe siècle, ont exigé mercredi la restitution de la péninsule à l’Ukraine.

À l’issue d’une réunion en ligne, le Medjlis, l’assemblée traditionnelle des Tatars, a insisté dans une déclaration officielle sur le fait que le retour à l’Ukraine de la Crimée devait être une « condition obligatoire » des pourparlers entre Kiev et Moscou.

Cette communauté, dont fait partie un peu moins de 15 % des deux millions d’habitants de la péninsule, avait boycotté le référendum organisé en 2014 par la Russie, et dont la légalité n’a été reconnue ni par Kiev ni par la communauté internationale.

Le retour officiel de la Crimée dans le giron russe demeure l’un des objectifs principaux du président Vladimir Poutine.

La faim en Ukraine

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU a estimé mercredi fournir une aide alimentaire d’urgence à un million de personnes en Ukraine. « Des camions, des trains et des camionnettes livrent aujourd’hui de la nourriture aux personnes les plus vulnérables dans tout le pays et davantage de convois [humanitaires] sont attendus dans les prochains jours », assure l’agence onusienne dans un communiqué.

Selon le PAM, l’accès à la nourriture représente « l’une des trois principales préoccupations » de la population, avec la sécurité et l’approvisionnement en carburant.

Le nombre de réfugiés qui ont fui l’Ukraine depuis le 24 février a d’ailleurs franchi mercredi la barre symbolique des 4 millions de personnes, selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés.

Sur le terrain militaire

La ville de Tcherniguiv, dans le nord de l’Ukraine a été bombardée « toute la nuit », a annoncé le gouverneur de la région, malgré l’annonce faite la veille par Moscou d’une réduction de son activité militaire dans le secteur.

À Irpin, qui est désormais « à 100 % contrôlée par l’armée ukrainienne », au moins 200 personnes sont mortes depuis le début du conflit, selon son maire.

Dans l’est du pays, l’armée ukrainienne a repris le contrôle d’une autoroute stratégique reliant Kharkiv à Tchougouïv, et les forces russes ont quitté la ville de Trostyanets, dans le nord-est, après un mois d’occupation.

À Marioupol, les forces russes ont « délibérément bombardé un bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge », a affirmé mercredi une responsable ukrainienne, sans pouvoir donner de bilan. La mairie a de son côté dénoncé l’évacuation forcée vers la Russie d’une maternité de la ville.