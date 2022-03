Que retenir de cette 28e journée de guerre?

Guerre d’usure

La Russie mène désormais une guerre « d’usure » en Ukraine, a observé mercredi un haut responsable de la Défense britannique.

« Les opérations russes ont changé », a déclaré Jim Hockenhull, chef du renseignement de la Défense, lors d’un point de presse, expliquant que le Kremlin poursuivait « maintenant une stratégie d’usure » après n’avoir pu atteindre ses « objectifs initiaux ».

« Cela impliquera le recours irresponsable et indiscriminé à la puissance de feu » et « résultera en davantage de pertes civiles, la destruction des infrastructures ukrainiennes, et intensifiera la crise humanitaire », a-t-il prévenu.

Moscou a par ailleurs commencé à mobiliser des réservistes, a-t-il noté en mentionnant que ceux-ci seraient probablement mal équipés et moins aguerris que les militaires professionnels déjà déployés.

Crimes de guerre

Le gouvernement américain « a établi que les membres des forces russes ont commis en Ukraine des crimes de guerre » dont les responsables seront poursuivis par la justice, a affirmé mercredi le secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

Pour accuser ainsi la Russie, les États-Unis se basent sur « un examen minutieux des informations disponibles issues de sources publiques et du renseignement », selon M. Blinken. « Nous avons vu de nombreux rapports crédibles d’attaques aveugles et d’attaques visant délibérément des civils, ainsi que d’autres atrocités » qui ont fait « des milliers de morts et de blessés ».

Le conflit est également meurtrier pour les forces russes, qui ont déjà perdu entre 7 000 et 15 000 soldats en Ukraine, selon un haut responsable de l’OTAN.

En roubles seulement

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé que la Russie n’accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l’Union européenne (UE), donnant une semaine aux autorités russes pour élaborer le nouveau système en roubles.

« Il est clair que livrer nos marchandises à l’UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d’autres devises, n’a plus de sens pour nous », a dit M. Poutine.

Cette exigence est irrecevable, car elle « constitue une rupture de contrat », a rapidement réagi le vice-chancelier et ministre de l’Économie allemand, Robert Habeck, lors d’une conférence de presse. Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a annoncé mercredi qu’il continuerait de régler à la Russie ses achats de gaz en euros, en dépit de la décision du président russe.

Renault et Nestlé cèdent sous la pression

Le constructeur automobile français Renault cède aux critiques du président ukrainien et suspend toutes ses activités en Russie.

La Russie est le deuxième marché du groupe Renault dans le monde derrière l’Europe, avec près de 500 000 véhicules vendus en 2021. Dans son communiqué publié plus tôt mercredi après une réunion de son conseil d’administration, le groupe n’avait pas encore annoncé de sortie de Russie, tout en commençant à ouvrir la porte à un tel scénario.

Le géant suisse de l’alimentation Nestlé a également décidé mercredi de réduire la gamme de ses produits vendus en Russie.

L’entreprise a annoncé mercredi qu’elle allait y suspendre la vente de marques comme les barres chocolatées KitKat, les poudres chocolatées Nesquik, les produits pour animaux de compagnie ainsi que le café.

