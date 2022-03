Appels au calme après la mort en prison de l’indépendantiste corse Yvan Colonna

En Corse, l’heure était au recueillement mardi et aux appels au calme, notamment du président français, au lendemain de la mort d’Yvan Colonna, militant indépendantiste condamné pour l’assassinat d’un préfet, afin d’éviter une nouvelle flambée de colère sur l’île.

Dans les rues, des « Gloria à tè ! » inscrits en noir donnent le ton de l’émotion suscitée par le décès, après trois semaines de coma, du détenu corse le plus connu de France, qui purgeait une peine de prison à perpétuité pour l’assassinat en 1998 du préfet Claude Erignac. Des faits qu’il a toujours niés.

Dans les kiosques, la Une de Corse Matin montre la main d’une femme, les ongles peints, caressant une affiche du visage du militant nationaliste.

Pour Gilles Simeoni, président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, la mort d’Yvan Colonna « est une injustice et une tragédie, qui vont marquer l’histoire contemporaine de la Corse et de son peuple ». « La Corse traverse une crise identitaire, et avec Yvan Colonna, elle a trouvé son incarnation, son martyr », explique Dominique, 60 ans. « Je crains, je redoute qu’après le deuil, ça éclate », poursuit cette Corse de la diaspora venue s’installer dans l’île depuis 20 ans.

« À un moment donné le peuple corse va témoigner de sa colère », car « les jours qu’on vient de passer appellent à un changement profond », pense Gérôme Bouda, 41 ans.

L’agression d’Yvan Colonna le 2 mars à la prison d’Arles, dans le sud de la France, par un détenu djihadiste, avait suscité une colère quasi unanime dans l’île. De nombreux Corses estiment que le drame n’aurait jamais eu lieu si le militant avait été transféré sur l’île, comme il le demandait de longue date.

Dans ce contexte, le président de la République, Emmanuel Macron, a estimé mardi sur la radio France Bleue que « le plus important est que le calme se maintienne ». Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait dès mardi matin appelé « au dialogue » sur la radio Europe 1. « Toute la lumière sera faite sur l’enchaînement qui a conduit à cette situation », a-t-il de nouveau promis.

Mardi matin, le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangelli, leader de l’opposition de droite dans l’île, a lui aussi appelé à respecter le deuil de la famille, « comme elle le demande avec dignité et sobriété ».

Entre calme et colère

Sulidarita, une des associations de défense des prisonniers politiques corses, était cependant dans un autre registre. « Malheur à l’État français assassin », a promis sur Twitter sa secrétaire générale Katty Bartoli.

« Si la loi avait été appliquée et Colonna rapproché, ce drame ne se serait pas produit », a répété mardi matin Michel Castellani, député nationaliste corse, sur la radio franceinfo.

Pour tenter d’apaiser la situation, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait passé trois jours sur l’île en fin de semaine dernière, levant le tabou d’une possible autonomie de l’île. Il avait annoncé que les conclusions de l’enquête administrative sur l’agression de l’ancien berger de Cargèse devraient être rendues publiques d’ici la fin de cette semaine.

L’audition à l’Assemblée nationale française du de la prison d’Arles, prévue initialement mercredi, a été reportée d’une semaine, « afin de respecter le deuil de la famille ».