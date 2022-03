Aucun décès après l'attaque du Théâtre de Marioupol

Le bombardement d’un théâtre de Marioupol effectué mercredi par les troupes russes, selon Kiev, a fait au moins un blessé grave, mais pas de morts, a indiqué vendredi le conseil municipal dans son premier bilan sur ce drame.

« Selon des informations préliminaires, il n’y a pas de morts. Mais il y a des informations sur une personne très grièvement blessée », a indiqué sur Telegram le conseil municipal de cette ville du sud-est de l’Ukraine.

« Le dégagement des débris se poursuit dans la mesure du possible, et les informations sur les victimes seront complétées », a précisé le conseil.

Au moment de l’attaque, « jusqu’à un millier de personnes », essentiellement « des femmes, des enfants et des personnes âgées » se cachaient dans ce bâtiment, selon la même source.

Les autorités ukrainiennes avaient accusé mercredi l’aviation russe d’avoir « sciemment » bombardé ce théâtre de Marioupol où étaient réfugiés des centaines d’habitants, ce que la Russie a démenti.

Sur une photo du théâtre prise lundi et publiée mercredi par la société d’imagerie satellitaire américaine Maxar, on voit bien depuis le ciel le mot « enfants » écrit au sol en russe en immenses lettres blanches, devant et derrière le théâtre.

La mairie de Marioupol a signalé jeudi que la situation était « critique » dans la ville, avec des bombardements russes « ininterrompus » et des destructions « colossales ». Selon les premières estimations, environ 80 % du parc de logements local a été détruit.

L’armée russe a annoncé vendredi combattre désormais dans le centre-ville de ce port stratégique sur la mer d’Azov, assiégé depuis des jours.

Deux jours après le bombardement du théâtre, Volodymyr Zelensky a annoncé que « plus de 130 personnes ont pu être sauvées ». « Mais des centaines d’habitants de Marioupol sont toujours sous les décombres », a ajouté le président ukrainien dans une vidéo.

L’armée russe a affirmé vendredi avoir réussi à pénétrer dans la ville et y mener des combats, aux côtés de troupes de la « république » séparatiste de Donetsk.

La prise de Marioupol serait un important tournant dans le conflit et permettrait à la Russie d’assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de la Crimée annexée (sud) et les troupes du Donbass (est).