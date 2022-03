Des festivités de la Saint-Patrick sur un air de délivrance pandémique

Après deux éditions annulées en raison du coronavirus, les festivités de la Saint-Patrick sont de retour jeudi en Irlande, les organisateurs espérant que les célébrations marquent la renaissance du pays après la pandémie.

Les défilés de fanfares et de danseurs en l’honneur du saint patron de l’Irlande, pays à forte tradition catholique, avaient été parmi les premiers à être annulés en 2020, quand le monde mettait en place restrictions et confinements pour tenter de ralentir la propagation du virus.

Deux ans plus tard et les dernières mesures sanitaires tout juste levées, ce sont des centaines de milliers de visiteurs étrangers qui sont attendus en Irlande pour prendre part aux festivités.

Afin de marquer le coup, les organisateurs ont promis que le traditionnel défilé à Dublin serait le plus grand et le plus beau jamais vu. D’après la diplomatie irlandaise, « le message clé de la fête de la Saint-Patrick cette année est la réouverture de l’Irlande ».

Mais la COVID-19 a rattrapé le premier ministre irlandais, Micheál Martin, déclaré positif à Washington mercredi soir, à la veille d’une rencontre prévue avec le président américain, Joe Biden, pour célébrer la Saint-Patrick.

Organisation intense

Jusqu’au dernier moment, l’ombre de nouvelles restrictions sanitaires a plané sur les célébrations, qui demandent en temps normal un an et demi de préparation. Si certains préparatifs avaient été anticipés, le gouvernement n’a confirmé qu’en janvier que le défilé pourrait bel et bien avoir lieu, déclenchant un branle-bas de combat. « Cela a été une des périodes d’organisation les plus intenses que ce festival ait jamais connues », a déclaré sa directrice par intérim, Anna McGowan.

Jusqu’à 400 000 personnes étaient attendues jeudi pour assister au défilé, qui rassemblait quelque 3000 participants.

Tandis que le parcours du défilé est habituellement paré de vert, la couleur de la Saint-Patrick, la Ville de Dublin a accroché cette année sur les lampadaires des bannières jaune et bleu, en référence à l’Ukraine.

Sur les ponts traversant la capitale irlandaise, des drapeaux ukrainiens remplacent par endroits ceux de l’Irlande, tandis que les participants ont été invités à apporter des objets montrant leur solidarité envers le pays envahi par la Russie.