Ce qu’il faut retenir des combats en Ukraine lundi

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir tué des civils

La Russie a accusé lundi l’Ukraine d’avoir tué des civils à la suite d’une frappe dans la ville séparatiste prorusse de Donetsk. Selon un communiqué du Comité d’enquête russe, « au moins 23 civils […], parmi lesquels des enfants, ont été tués et pas moins de 18 personnes ont été blessées ».

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a affirmé que l’armée ukrainienne a tiré un missile Totchka-U contre une zone résidentielle. « L’utilisation de ce genre d’armes contre une ville où il n’y a pas de position de tir des forces armées […] est un crime de guerre », a-t-il dit.

L’armée ukrainienne a de son côté démenti toute action en ce sens.

Les négociations se poursuivent

Les négociations entre la Russie et l’Ukraine ont repris lundi par visioconférence. « Nous devons tenir bon et nous battre pour gagner, pour parvenir à une paix que les Ukrainiens méritent, une paix honnête avec des garanties de sécurité pour notre État, pour notre peuple. Et pour les mettre par écrit lors de négociations, de difficiles négociations », a déclaré dans une vidéo le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

La quatrième session de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie reprendra mardi, a rapporté Mykhaïlo Podoliak, négociateur du côté ukrainien. « Nous faisons une pause technique dans les négociations jusqu’à demain » pour permettre « des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification » de certains termes, a-t-il dit.

Photo: Aris Messinis Agence France-Presse

Frappes russes

Deux personnes ont été tuées lundi dans des bombardements russes sur Kiev qui ont visé un immeuble résidentiel et l’usine aéronautique Antonov, selon la mairie de la capitale ukrainienne.

À Kharkiv, un bombardement russe a fait deux morts, d’après le parquet régional. Neuf personnes ont quant à elles été tuées dans une frappe de l’armée russe contre une tour de télévision près de Rivne, dans l’ouest du pays, selon les autorités locales.

L’armée russe « n’exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées », a prévenu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Plus de 2,8 millions de réfugiés

Plus de 2,8 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, selon le dernier décompte publié par l’ONU, qui recense aussi environ deux millions de déplacés à l’intérieur du pays.

Quelque 160 voitures ont pu sortir lundi, par un couloir humanitaire, de la ville de Marioupol, assiégée par les forces russes et séparatistes prorusses, selon la municipalité.

La femme enceinte de Marioupol est décédée

Une femme enceinte prise en photo par l’Associated Press à Marioupol à la suite du bombardement russe d’une maternité est décédée. L’image de cette future mère sur un brancard, le visage pâle et la main posée sur son ventre ensanglanté, avait fait le tour du monde.

Né par césarienne, le bébé ne montrait aucun « signe de vie », a confié le chirurgien chargé de l’accouchement, Timur Marin. Trente minutes plus tard, les médecins ont constaté le décès de la mère.

Avec l’Agence France-Presse

