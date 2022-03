Cinq clés pour comprendre le conflit en Ukraine aujourd’hui

Le spectre de la famine

Deux semaines après le début du conflit, l’armée russe poursuit maintenant une stratégie qui consiste à assiéger puis bombarder les grandes villes ukrainiennes.

À Marioupol, ville encerclée depuis plusieurs jours, le spectre de la famine grandit. Les habitants sont privés d’électricité, d’eau et de gaz. « Les gens ont commencé à se battre pour la nourriture », selon un représentant du Comité international de la Croix-Rouge présent sur place.

« Tous les magasins et les pharmacies ont été pillés il y a quatre ou cinq jours. Certaines personnes ont encore de la nourriture, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer, a affirmé Sasha Volkov, depuis Marioupol, dans un enregistrement audio envoyé aux médias. Beaucoup n’ont pas du tout d’eau à boire […], beaucoup de gens disent ne pas avoir de nourriture pour les enfants. »

Des tentatives d’évacuation de centaines de milliers de civils ont échoué à plusieurs reprises, les deux camps s’en rejetant mutuellement la faute.

Dans toute l’Ukraine, environ 12 millions de personnes, soit près de 30 % de la population, ont besoin d’une aide humanitaire vitale, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Pas d’avions, mais plus d’armes sol-air

Selon les États-Unis, l’Ukraine n’a pas vraiment besoin d’avions de combat pour contrer les attaques russes. Deux jours après un imbroglio sur la question, les responsables américains envisagent de fournir à ce pays en guerre davantage de systèmes de défense sol-air.

« Quand on analyse la destruction semée par le Kremlin sur des régions d’Ukraine, c’est essentiellement dû à des missiles », « à des roquettes », « à des tirs d’artillerie », a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. « Les avions ne sont pas la meilleure solution pour éliminer ces armes. »

« Nous allons continuer à fournir à nos partenaires ukrainiens des systèmes sol-air, a-t-il toutefois mentionné. Et nous allons peut-être pouvoir en fournir encore davantage. »

Selon lui, l’armée ukrainienne dispose encore de « plusieurs escadrons d’avions » en état de voler.

« Plus forte » ou « plus faible » ?

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déclaré jeudi à Varsovie que l’OTAN était devenue « plus forte » et la Russie « plus faible » à cause de la guerre en Ukraine.

« L’alliance de l’OTAN est plus forte et la Russie est plus faible en raison de ce que Poutine [Vladimir, le président russe] a fait, c’est très clair pour nous », a dit Mme Harris aux côtés du président polonais. « Nous allons tout faire, ensemble, en partenariat, de façon solidaire, pour fournir le nécessaire à l’Ukraine en matière de sécurité et d’aide humanitaire. »

Presque au même moment, Vladimir Poutine s’adressait aux membres de son gouvernement pour vanter « l’adaptation » de l’économie russe face aux sanctions occidentales. Il a laissé entendre que son pays deviendrait plus fort sous la contrainte. « Nous continuerons à remplacer les importations dans tous les domaines et, en fin de compte, tout cela conduira à une augmentation de notre indépendance, de notre autosuffisance et de notre souveraineté », a-t-il dit.

« État-major informel »

La Pologne, la France et l’Allemagne ont réuni jeudi leurs ministres de l’Intérieur respectifs pour créer un « état-major informel » destiné à gérer la grande vague de réfugiés fuyant l’agression russe en Ukraine.

Le ministre polonais, Mariusz Kaminski, a ainsi accueilli ses homologues français, Gérald Darmanin, et allemande, Nancy Faeser, à Korczowa, à la frontière ukrainienne.

« Nous engageons des initiatives dès maintenant pour que les réfugiés de guerre d’Ukraine puissent se déplacer librement en Europe, d’une manière digne, rapide et la moins pénible possible », a assuré M. Kaminski.

Le représentant français, Gérald Darmanin, a expliqué qu’un mécanisme humanitaire européen avait été enclenché et avait permis « d’acheminer plus d’une centaine de tonnes, déjà, de marchandises, de médicaments, de vêtements ».

« Nous avons déclenché la protection temporaire pour que les millions de réfugiés d’Ukraine puissent avoir très rapidement une protection, des aides sociales, des accès aux soins, la scolarisation de leurs enfants ou la possibilité de travailler », a-t-il poursuivi.

Jusqu’à présent, plus de 2,1 millions de personnes ont été contraintes de fuir l’Ukraine pour gagner les pays voisins, selon l’ONU.

100 milliards de dollars de dégâts

La guerre en Ukraine a engendré des dégâts estimés à 100 milliards de dollars américains, selon Oleg Ustenko, le conseiller économique du président ukrainien.

« Des estimations très préliminaires que nous avons effectuées […] montrent que la valeur des actifs que nous avons déjà perdus, qui ont été détruits [par la Russie], s’élève à environ 100 milliards de dollars américains », a-t-il déclaré lors d’une conversation en ligne avec un centre de réflexion basé aux États-Unis. Il a évoqué l’important travail de reconstruction à venir, étant donné la destruction de routes, de ponts et d’hôpitaux.

« Environ 50 % de nos entreprises ne fonctionnent plus, et celles qui tournent encore ne sont pas à 100 % de leur capacité », a-t-il expliqué, soulignant que le système financier de son pays s’en sort plutôt bien jusqu’ici.

« La situation en ce qui concerne la croissance économique va être vraiment très déprimante, même si la guerre s’arrêtait immédiatement. »

