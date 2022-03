Un hôpital pour enfants a été détruit à Marioupol, selon le président ukrainien

Un hôpital pédiatrique dans la ville de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, a été atteint par des bombardements aériens russes, causant plusieurs blessés et semant l’émoi à l’échelle internationale.

Le conseil municipal de Marioupol a fortement déploré sur le réseau social Telegram mercredi les raids aériens dans la ville portuaire, qui auraient « complètement détruit » un hôpital pédiatrique du secteur. Ce bombardement aurait fait au moins 17 blessés parmi le personnel hospitalier, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko. On ne rapporte actuellement aucun mort, a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne, tout en assurant qu’aucun enfant ne compte parmi les personnes blessées.

« Les troupes russes détruisent la ville ! », s’est alarmé le conseil municipal de Marioupol, en partageant une série d’images troublantes montrant les ravages de la guerre dans cette ville du sud-est de l’Ukraine. On peut y apercevoir des voitures et des arbres calcinés, de même que des bâtiments grandement endommagés. Une autre image, beaucoup relayée sur les réseaux sociaux et validée par des médias internationaux, montre un immense cratère vraisemblablement causé par des tirs aériens russes.

Sur une vidéo publiée par la présidence ukrainienne, on peut par ailleurs apercevoir de l’intérieur des bâtiments soufflés, des débris, des feuilles de papier et des bouts de verre jonchant le sol. Quelque 300 000 personnes sont toujours coincées dans cette ville au bord de la mer d’Azov.

« C’est une atrocité ! Combien de temps encore le monde sera-t-il complice d’ignorer la terreur ? Fermez le ciel immédiatement ! Arrêtez les tueries immédiatement ! Vous en avez le pouvoir. Mais vous semblez perdre votre humanité », a écrit mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur les réseaux sociaux. L’élu a ainsi réitéré sa demande pour une exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine ; une requête qui est restée lettre morte auprès de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) jusqu’à maintenant.



Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

« Les Ukrainiens se battent seuls »

Interrogée pendant un point de presse à Berlin, la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, qui a des origines ukrainiennes, s’est dite « touchée » par les répercussions de l’ invasion russe dans ce pays d’Europe de l’Est ainsi que par « les appels de M. Zelensky ». « Nous le supportons beaucoup », a assuré Mme Freeland, en soulignant l’aide militaire envoyée à l’Ukraine et les sanctions économiques imposées à la Russie par le Canada et plusieurs autres pays. « Mais la réalité est que, quand vient le temps de se battre, les Ukrainiens se battent seuls. Ils se battent pour nous tous, mais ils se battent seuls », a toutefois ajouté Mme Freeland. Interpellée sur la demande incessante du président ukrainien en faveur d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, elle a ainsi réitéré qu’il faut éviter « une escalade » des tensions avec la Russie. « Il y a peu de choses plus immorales que de cibler les personnes vulnérables et sans défense », a quant à lui déploré sur Twitter le premier ministre britannique, Boris Johnson. « Le Royaume-Uni étudie comment soutenir davantage l’Ukraine pour se défendre contre les frappes aériennes et nous demanderons à [Vladimir] Poutine de rendre compte de ses terribles crimes », a ajouté l’élu, en référence au président de la Russie. Le Royaume-Uni compte notamment continuer de livrer des missiles à l’Ukraine pour contribuer à sa défense devant l’invasion russe en cours sur son territoire. There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless. The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022 Les hôpitaux ciblésLe système de santé de l’Ukraine, bien que fragilisé par la guerre en cours, a été « remarquablement résistant » jusqu’à maintenant, a déclaré mercredi le chef du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan.« Mais cette crise, d’un point de vue sanitaire, ne pourra aller qu’en s’aggravant, à moins qu’il n’y ait une décision immédiate pour cesser les hostilités en Ukraine et arrêter cette guerre », a-t-il insisté en conférence de presse à Genève. L’OMS a alors confirmé au moins 19 attaques contre des cibles sanitaires, en Ukraine, incluant des hôpitaux et des ambulances. Ces frappes auraient causé un total de 10 décès et de 16 blessés. Mardi, le ministre ukrainien de la Santé, Viktor Lyashko, faisait pour sa part état de 61 hôpitaux touchés depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a quant à lui indiqué mercredi que 516 civils ont été tués depuis le 24 février, dans le contexte de la guerre en Ukraine . Plus de 900 civils ont aussi été blessés, incluant plusieurs enfants, indique le bilan émis mercredi. « La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par l’utilisation d’armes explosives à large zone d’impact, y compris les bombardements d’artillerie lourde et de lance-roquettes multiples, ainsi que les frappes aériennes et de missiles », peut-on lire. La guerre en Ukraine a en outre forcé jusqu’à maintenant plus de 2,15 millions de personnes – en grande partie des femmes et des enfants – à fuir ce pays pour se réfugier en Pologne et ailleurs en Europe. -Avec l’Agence France-Presse