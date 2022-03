OTAN-Russie : une ligne rouge qui n’est pas claire

Les mots du président Zelensky sont de plus en plus incisifs envers l’Occident. « Tous les Ukrainiens qui mourront à partir d’aujourd’hui mourront aussi à cause de vous », a-t-il lancé vendredi à l’endroit de l’OTAN qui refusait de mettre en place une zone d’exclusion aérienne, avant d’ajouter dimanche : « Vous aussi, vous voulez qu’on nous tue lentement. » Malgré les exhortations de plus en plus pressantes de l’homme fort de Kiev et les morts de civils ukrainiens qui continuent de progresser, la pression morale qui s’exerce sur les pays occidentaux ne devrait pas déboucher en une implication militaire directe de leur part.

« L’idée que les Alliés s’embarquent dans une confrontation directe avec les Russes, ça ne peut que signifier la guerre avec une puissance nucléaire — ce qui n’a jamais été essayé, même pendant la guerre froide », souligne Frédéric Mérand, directeur du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM).

Pour ce professeur de science politique, comme pour d’autres experts interviewés par Le Devoir, ce scénario est hautement improbable. « Le nucléaire est l’élément de dissuasion par excellence et cette dissuasion s’exerce sur l’Occident, note à son tour l’ancien diplomate et professionnel en résidence à l’Université d’Ottawa Ferry de Kerckhove. Ça ne prendrait pas grand-chose à l’OTAN pour démanteler la colonne de chars russes qui se trouve près de Kiev. Mais quelle serait la riposte de la Russie ? Poutine est dangereux et n’a aucun respect pour la vie humaine. »

Là où les accrochages pourraient survenir, c’est au niveau de la définition que chaque clan se fait de ce qui constitue ou non une implication de l’Occident, relève Frédéric Mérand. « Nous, on a décidé que soutenir l’Ukraine, ce n’est pas la même chose que de déclarer la guerre à la Russie. Mais Poutine va de plus en plus défendre l’idée que soutenir l’Ukraine, c’est la même chose que d’attaquer la Russie. »

Interprétations multiples

Une ligne rouge qui est donc poreuse, sans cesse redéfinie et sujette à de multiples interprétations. Vendredi, l’OTAN a rejeté la demande de Kiev visant à créer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. Une décision qui vise à éviter tout affrontement militaire direct avec Moscou, ce qui aurait pour conséquences d’élargir la guerre au-delà des frontières ukrainiennes.

Un choix qu’a vertement dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mais que comprend Volodymyr Dubovyk, directeur du Centre d’études internationales de l’Université Mechnikov d’Odessa dans le sud-est de l’Ukraine. « Bien sûr, la supériorité aérienne dont dispose la Russie nous coûte des vies de civils. Mais je comprends la logique de l’Ouest qui ne veut pas entrer en confrontation directe avec les forces russes [en devant abattre, par exemple, un avion russe pour faire respecter la zone d’exclusion aérienne]. »

Le professeur de relations internationales souligne toutefois que le durcissement du ton du président Zelensky à l’endroit de ses alliés occidentaux lui permet d’obtenir un soutien plus actif de leur part. « Zelensky dit déjà : ok, vous ne pouvez pas nous donner une zone d’exclusion aérienne, alors donnez-nous les moyens de nous protéger en nous fournissant des avions de chasse ou des armes de défense antiaérienne. »

Un jeu dangereux, mais nécessaire

La Pologne s’est d’ailleurs dite prête mardi à céder ses Mig-29, des avions de combat soviétiques, à l’Ukraine. En contrepartie, les États-Unis remplaceraient les appareils de la Pologne par des chasseurs de type F-16.

Un jeu de l’Occident qui est « dangereux, mais nécessaire », aux yeux de Ferry de Kerckhove. « Transférer à l’Ukraine une arme aérienne beaucoup plus agressive que des missiles Stinger [que l’Occident fournit déjà à l’armée ukrainienne] pourrait correspondre dans l’esprit de Poutine à une intervention presque directe de l’OTAN. »

Une lecture que partage Frédéric Mérand. « Je pense que la Russie va défendre l’idée selon laquelle ce type de soutien constitue une agression, dit-il. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le pays va attaquer l’OTAN. Il y a un calcul aussi de leur côté qui est complètement vertigineux. »

À titre d’exemple, si la Russie avait explicitement et ouvertement fourni des armes à Al-Qaïda ou à des insurgés en Irak dans les dernières années, les États-Unis auraient probablement déclaré qu’il s’agissait là d’un acte hostile sans pour autant nécessairement attaquer le pays de Vladimir Poutine, illustre le directeur du CÉRIUM.

La réaction de Moscou sera donc à surveiller dans les prochains jours. « On entre dans un territoire inconnu, relève Frédéric Mérand. Même pendant la guerre froide, on n’est jamais allé jusque-là. »

L’attention médiatique qu’occupe la guerre Russie-Ukraine ne signifie pas que la souffrance des Ukrainiens est plus importante que celle de d’autres peuples pris dans des conflits armés, poursuit le chercheur. « Mais les conséquences [de cette guerre] sur la paix internationale ne sont pas les mêmes [que dans les autres conflits]. On est dans un autre ordre de grandeur ici. On est dans une situation combustible. »