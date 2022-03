Comment soutenir l’Ukraine?

Nombreux sont les Canadiens qui se sentent impuissants face à la guerre qui se déroule sous nos yeux. Voici quelques idées et initiatives locales pour soutenir l’Ukraine.

Menu d’épicerie ukrainien

À Saint-Lambert, l’épicerie Les semeurs, qui offrait déjà du prêt-à-manger pour éviter le gaspillage, a créé un menu « spécial ukrainien ». Le chef revisitera le poulet à la Kiev et le borchtch.

Les clients sont invités à réserver leur menu par courriel, en écrivant à l’adresse lessemeurs.commandes@gmail.com. Ils pourront ensuite aller le récupérer directement à l’épicerie, entre le 15 et le 20 mars.

L’initiative, proposée par une cliente, a tout de suite été adoptée par Marie-Julie Garneau, copropriétaire. « J’étais obnubilée par cette histoire et je me voyais mal parler de ce que j’ai fait pendant la relâche sur les réseaux sociaux de l’épicerie, alors qu’il y a plein de choses qui se passent à l’international. On cherchait une façon de montrer notre appui et ramasser ce qu’on peut, avec les moyens qu’on a ».

Au moment où ces lignes étaient écrites, l’épicerie avait déjà reçu 22 précommandes de paniers à 50 dollars, dont 40 dollars seront offerts à La Croix Rouge. Marie-Julie Garneau dit que l’épicerie s’adaptera à la demande, et est prête à répéter l’expérience.

« Soutenir l’Ukraine, par l’art »

Se sentant impuissantes et anxieuses face à la crise, deux artistes québécoises ont décidé d’agir. Les deux femmes ont lancé sur Facebook un appel « à tout le monde, pas seulement aux artistes », les invitant à créer des autoportraits coiffés d’un vinok, une couronne de fleurs ukrainienne symbole de fierté nationale.

L’idée est « d’embellir nos visages d’une magnifique couronne florale pour rendre hommage à tout ce peuple qui se tient debout, se bat pour son pays », peut-on lire dans la description de l’événement sur Facebook.

« J’étais plus capable de créer. J’ai passé un gros deux semaines à tourner en rond comme un chat », explique Nancy Létourneau, qui a calmé son anxiété en créant des autoportraits.

Les artistes, établis ou en devenir, ont jusqu’au lundi 14 mars pour participer. Les œuvres seront ensuite mises en vente sur un encan virtuel, et les dons seront entièrement reversés à La Croix Rouge.



Concert caritatif

La Fédération Nationale Ukrainienne du Canada à Montréal (UNF) organise le mercredi 16 mars un concert caritatif en soutien à la Fondation Canada Ukraine. Les artistes présents n’ont pas encore été annoncés, mais l’organisme mettra à l’affiche des musiciens ukrainiens.

Dimanche dernier, l’UNF a récolté près de 50 000 dollars lors d’un premier concert, réunissant le quatuor de jazz mené par le saxophoniste montréalais d’origine ukrainienne, Bogdan Gumenyuk, et l’ensemble Murmurosi. Les musiciens ont interprété des compositions originales, ainsi que des chansons traditionnelles ukrainiennes.



Musique ukrainienne dans les écouteurs

Soutenir l’Ukraine par la musique peut s’étendre à écouter des artistes ukrainiens sur les plateformes, une façon d’augmenter directement leurs revenus. Une liste de lecture a d’ailleurs été mise en ligne sur Spotify par l’Université de Pittsburg. La professeure Adriana Helbig, qui enseigne l’ethnomusicologie, a sélectionné douze chansons pour la « Résistance ukrainienne ».



Dons financiers

« Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que donner de l’argent aux organisations humanitaires est la meilleure chose à faire en ce moment, parce qu’elles savent comment acheminer rapidement des biens vers l’Ukraine, et les frais d’expédition depuis le Canada sont très élevés », explique Nadia Demko, membre de l’UNF.



Dons matériels

En plus des dons financiers, les dons matériels sont tout aussi importants. « Plusieurs églises collectent des biens à cet effet, mais d’autres le font aussi en prévision de l’arrivée de réfugiés », ajoute Mme Demko.

Médicaments, produits pour bébés, vêtements, sacs de couchage ; nombreux sont les dons matériels qui peuvent aider les Ukrainiens. Le Centre multiethnique de Québec, qui accueille les personnes immigrantes, organise une collecte de dons le samedi 12 mars, à la Paroisse Orthodoxe de Québec.

À Montréal, l’Église catholique ukrainienne Saint-Michel-Archange et l’Église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, acceptent elles aussi les dons.

Jouer aux jeux vidéo

Information partagée par Radio-Canada la semaine dernière, « le cofondateur d’ID Software, John Romero, a lancé One Humanity, un niveau supplémentaire payant du jeu classique Doom II, dont toutes les recettes seront remises à la Croix-Rouge et au Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies ».

Airbnb

Plus de 2 millions de dollars ont été récoltés via la réservation de logements en Ukraine sur Airbnb, a partagé le cofondateur de la plateforme, Joe Gebbia, sur Twitter. Ceux qui souhaitent participer au mouvement doivent chercher directement sur le site d’Airbnb une location en Ukraine, et la réserver. Une façon d’envoyer de l’argent directement dans les poches des propriétaires ukrainiens.

La démarche semble avoir fait parler en Ukraine, puisque l’on peut lire dans la description d’un logement le message suivant : « Vous savez ce qu’il se passe en Ukraine maintenant. Tout le monde est touché par la situation actuelle. Nous vous serions très reconnaissants pour votre aide financière en cette période particulièrement difficile. […] Qu’il y ait LA PAIX ! ».

Brian Chesky, cofondateur et directeur général d’Airbnb a aujourd’hui indiqué sur Twitter que plus de 11 000 personnes s’étaient inscrites sur le site pour « offrir leur logement à des réfugiés ».

Bien s’informer

Même si la citation qui circule depuis le début du conflit n’a jamais été prononcée, il est vrai que « la première victime d’une guerre est la vérité ». Premier conflit occidental que l’on peut regarder sur l’écran de notre cellulaire, la guerre en Ukraine est source de désinformation. Il est important de rester informé, et de soutenir les journalistes locaux.

Le média indépendant ukrainien, The Kyiv Independant, principale source d’information locale, a créé une page de sociofinancement Go Fund Me.

L’information passe aussi par la culture. Le film ukrainien Winter on Fire : Ukraine’s Fight for Freedom, réalisé en 2015 et faisant le récit des manifestations Euromaïdan de 2013 et 2014, est disponible gratuitement sur YouTube, ainsi que sur Netflix.

Vous lancez ou souhaitez nous partager d’autres initiatives, écrivez-nous à l’adresse ldenis@ledevoir.com