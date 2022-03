Centrale bombardée: Zelensky accuse Moscou d’avoir recours à la «terreur nucléaire»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi Moscou de recourir à « la terreur nucléaire » et de vouloir « répéter » la catastrophe de Tchernobyl, après le bombardement d’une centrale nucléaire dans le centre de l’Ukraine, en pleine invasion russe.

« Nous alertons tout le monde sur le fait qu’aucun autre pays hormis la Russie n’a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C’est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l’histoire de l’humanité. Cet État terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire », a-t-il affirmé dans une vidéo publiée par la présidence ukrainienne.

« L’Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S’il y a une explosion, c’est la fin de tout. La fin de l’Europe. C’est l’évacuation de l’Europe », a-t-il poursuivi.

« Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l’Europe ne meure d’un désastre nucléaire », a ajouté le président ukrainien.

Selon Kiev, un bombardement russe a touché aux premières heures de vendredi la centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, située dans le centre de l’Ukraine et qui compte six réacteurs.

Un incendie s’est déclaré ensuite dans un bâtiment et un laboratoire du site, mais la sécurité nucléaire de ce dernier est pour l’heure « assurée », ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site de la centrale a indiqué de son côté l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), citant le régulateur nucléaire ukrainien.

Le 24 février, des combats avaient déjà eu lieu près de l’ancienne centrale de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, et qui est désormais entre les mains des troupes russes.

« Des centaines de milliers de personnes ont souffert des conséquences (de Tchernobyl), des dizaines de milliers ont été évacuées. La Russie veut répéter cela, et est déjà en train de répéter cela », a affirmé vendredi M. Zelesnky.