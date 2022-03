Quoi retenir du huitième jour de guerre en Ukraine ?

Les événements et les déclarations se succèdent, alors que la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième semaine. Voici quelques points à retenir.

Les principales avancées

Un calme relatif enveloppait Kiev en ce huitième jour de guerre, après de fortes explosions entendues dans la nuit de mercredi à jeudi. Les combats se tiennent pour l’instant en périphérie de la capitale, où l’armée ukrainienne dit réussir à tenir ses positions.

Plus au nord, à Tchernihiv, sur une des routes qui mènent vers Kiev, des frappes aériennes russes ont visé deux écoles et fait au moins 33 morts de civils et 18 blessés. Ces attaques surviennent alors que le ministère ukrainien de la Défense affirme défendre « avec stabilité » les pourtours de la ville.

Tout au sud, en bordure de la mer Noire, les troupes russes ont complètement encerclé la ville de Kherson, tombée la veille, ce qui complique son approvisionnement en plusieurs biens essentiels. Plus à l’est, à Marioupol, le maire a accusé la Russie d’utiliser la même stratégie et d’assiéger sa ville. « Ils ont détruit les ponts, détruit les trains pour nous empêcher de sortir nos femmes, nos enfants et nos vieillards. […] Ils cherchent à imposer un blocus », a déclaré Vadym Boïtchenko sur Telegram.

Environ 90 % des quelque 150 000 soldats russes massés à la frontière avec l’Ukraine avant le début du conflit se trouvent maintenant à l’intérieur du pays, a indiqué un officier du Pentagone dans un breffage privé avec la presse américaine. Une augmentation par rapport au 82 % estimé la veille.

En fin de journée, un bombardement russe a provoqué un incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, dans le centre du pays. Les autorités ukrainiennes ont rapidement rassuré la population, assurant que la sécurité des réacteurs était désormais « garantie ».

Poutine affirme que tout va « selon le plan »

« L’opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan. Toutes les tâches ont été accomplies avec succès », a déclaré sans broncher le président russe, Vladimir Poutine, à la télévision. Lors d’une réunion de son conseil de sécurité, il a répété vouloir combattre des « néonazis » pour sauver Russes et Ukrainiens, qui ne forment selon lui « qu’un seul peuple ».

Le président russe a du même souffle annoncé des compensations financières destinées aux soldats russes tués ou blessés en Ukraine, mais aussi à ceux qui y sont toujours déployés. La Russie a affirmé mercredi que 498 soldats russes avaient été tués et 1 597 autres blessés.

Timides avancées lors des pourparlers

Les négociateurs russes et ukrainiens se sont retrouvés jeudi pour une deuxième tentative de règlement, Kiev espérant obtenir une trêve. « Malheureusement, il n’y a pas encore les résultats escomptés pour l’Ukraine», a écrit sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, un membre de la délégation ukrainienne.

Les deux parties se sont toutefois mises d’accord sur l’aménagement de « couloirs humanitaires ». Ces « couloirs » sont régis par les Conventions de Genève. Outre l’évacuation sécuritaire des réfugiés, ces voies terrestres doivent permettre le « libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire » ainsi que « des vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants » vers les populations.

« Le pire est à venir », pense le président français

Le président français, Emmanuel Macron, l’un des seuls dirigeants occidentaux qui entretiennent encore des contacts directs avec Vladimir Poutine, pense que « le pire est à venir » en Ukraine.

Après une discussion téléphonique de une heure trente entre M. Macron et son homologue russe, ce dernier aurait affirmé que l’opération de l’armée russe allait « s’aggraver » si les Ukrainiens n’acceptaient pas ses conditions, selon l’Élysée. Vladimir Poutine lui aurait fait part de « sa très grande détermination » à poursuivre son offensive et de son objectif « de prendre le contrôle » de tout le pays.

C’est Vladimir Poutine qui a pris l’initiative de cet échange, le troisième depuis le début de l’invasion russe, le 24 février.

D’ailleurs, le président de l’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a affirmé qu’il fallait se préparer à une « longue guerre ». Lors d’une visite en Lituanie, où il a passé en revue les forces allemandes déployées dans ce pays balte membre de l’OTAN, M. Steinmeier a souligné qu’il « ne voyait pas de signes » indiquant que cette « guerre se terminerait bientôt ».

Décision « historique » sur l’accueil de réfugiés

Les 27 pays membres de l’Union européenne ont décidé jeudi à l’unanimité d’accorder une « protection temporaire » aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, qu’ils soient ressortissants ukrainiens ou résidents de longue date du pays. La décision est jugée « historique » par Bruxelles.

Les ministres européens de l’Intérieur ont décidé d’activer pour la première fois la directive de 2001 sur les personnes déplacées. Cette mesure permettra aux réfugiés non seulement de séjourner dans l’Union européenne, mais aussi d’y travailler et d’accéder aux aides sociales, au logement, au système scolaire et aux soins médicaux.

« Nous avons déjà accueilli environ 1 million de réfugiés, et nous en verrons des millions d’autres. Nous avons besoin de cette mesure législative pour leur offrir une protection adéquate », a souligné la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, à l’issue de la réunion ministérielle à Bruxelles.

Le statut de « protection temporaire » sera accordé pour une durée d’un an, mais sera renouvelable.

Avec l’Agence France-Presse