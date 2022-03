Macron va annoncer sa candidature à la présidentielle dans une «Lettre aux Français»

Emmanuel Macron va annoncer sa candidature à l’élection présidentielle française dans une « Lettre aux Français » qui sera mise en ligne jeudi soir, a appris l’AFP auprès de son équipe de campagne, ce qui confirme les informations de plusieurs médias français.

Mobilisé par la guerre en Ukraine, le président français aura attendu le dernier moment pour officialiser sa candidature pour un second mandat, que les candidats doivent soumettre avant vendredi à 18 heures.

À 38 jours du premier tour, Emmanuel Macron va ainsi devenir officiellement président-candidat et pourra donner le coup d’envoi à une campagne perturbée par la guerre et qui sera l’une des plus courtes jamais effectuée par un président sortant.

L’invasion de l’Ukraine, a-t-il lui-même reconnu mercredi soir dans une allocution sur cette crise, « vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale ».

Il a néanmoins assuré que « cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation » et « ne nous empêchera pas de nous réunir sur l’essentiel ».

Cette guerre a aussi un impact sur les sondages, qui montrent qu’elle favorise le président actuel, comme c’est souvent le cas en période de crise.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine il y a huit jours, le président a gagné plusieurs points dans les intentions de vote. Les sondages le donnant désormais à 27-28%, soit une dizaine de points devant sa rivale d’extrême droite, Marine Le Pen (Rassemblement National, extrême droite), qui creuse l’écart avec Valérie Pécresse (Les Républicains, droite) et Eric Zemmour (Reconquête!, extrême droite).

Jeudi matin, Emmanuel Macron s’est entretenu pendant une heure et demie avec Vladimir Poutine, bien loin des déplacements de campagne sur le terrain que son parti avait planifiés avant la crise.

À la suite de cet appel, le président français a estimé que « le pire est à venir ». L’Élysée a également déclaré que le but de Poutine est de « prendre le contrôle de toute l’Ukraine ».

Réactions

Le candidat écologiste Yannick Jadot a été un des premiers à réagir : « Il n’y avait pas d’ambiguïté sur sa candidature. Ça fait longtemps qu’Emmanuel Macron est en campagne, qu’il dépense de manière électorale. »

La candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, s’est inquiétée de voir le bilan du quinquennat de Macron relégué au second plan en raison de la guerre ukrainienne, qui accapare énormément d’attention. « On n’a pas de candidat en face. On ne peut pas attaquer son bilan. On ne peut pas proposer un contre-projet. On n’a aujourd’hui pas d’adversaire. C’est une situation totalement inédite dans la Ve République”, s’est-elle insurgée. La candidate peine à trouver sa place, dépassée dans les derniers sondages par ses deux rivaux d’extrême droite.

Même inquiétude du côté de Marine Le Pen : « Il va falloir qu’il [Macron] prenne son autre casquette de candidat à la présidentielle parce qu’il doit un bilan aux Français. »