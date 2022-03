Vladimir Poutine, l’homme fort fissuré

Forgée en réaction à l’humiliation subie par la Russie après l’éclatement de l’empire soviétique, l’image d’homme fort cultivée par Vladimir Poutine a de plus en plus tourné à la caricature au fil de son règne. Aujourd’hui, la stature du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, fait de l’ombre à la figure écorchée de son agresseur russe.

Il trotte à cheval et taquine le poisson torse nu. Il chasse le tigre, traverse des lacs à la nage et remonte des amphores antiques à la surface de la mer d’Azov. Il compte huit buts dès qu’il enfile un uniforme de hockey et fait campagne en Harley : Vladimir Poutine cultive savamment son image de dur à cuire depuis son accession au pouvoir, il y a 22 ans.

À cette époque, il avait 48 ans, était à peine président et promettait déjà de « buter les terroristes [tchétchènes] jusque dans les chiottes ». La rhétorique ne faisait pas dans la dentelle, les moyens non plus : la seconde guerre de Tchétchénie a fait plus de 150 000 morts, certains estiment qu’il s’agissait d’un génocide.

« La Russie était une catastrophe économique en proie au chaos, rappelle le professeur Pierre Jolicoeur, du Collège militaire royal du Canada à Kingston. Le PIB était en chute libre, il y avait des mouvements de sécession et les problèmes de sécurité étaient immenses. »

L’Union soviétique avait éclaté 10 ans plus tôt, et Boris Eltsine, un homme débonnaire, malade et enclin à l’alcool, n’avait jamais su redonner à la Russie sa grandeur perdue.

L’humiliation n’épargnait personne : Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur qui a travaillé pendant 38 ans au sein de l’appareil diplomatique canadien, se rappelle que sa domestique, en Russie, détenait un doctorat. « La deuxième puissance du monde traversait une déroute totale, se souvient-il. Les gens ne vivaient plus au jour le jour, mais d’heure en heure. »

C’est dans ce contexte que « Vladimir Poutine a fait son apparition en dégageant l’aura d’un homme fort », explique la professeure Maria Popova, de l’Université McGill. Avec sa jeunesse et sa ceinture noire de judo, « il contrastait avec l’image de puissance affaiblie qui collait à la Russie ».

Un colosse affaibli

Aujourd’hui, en 2022, Vladimir Poutine repart en guerre et promet la « dénazification de l’Ukraine ». Vingt-deux ans ont passé, et l’homme fort de Moscou entonne le même refrain guerrier qu’à ses débuts. Son étoile, toutefois, a pâli : le colosse a des pieds d’argile aujourd’hui, même chez lui. « Au fil des années, son culte de la personnalité est devenu de plus en plus grotesque et risible, soutient la professeure Popova. Ce n’est plus le fruit d’un effort coordonné : c’est celui d’un homme isolé de l’opinion publique, trop confiant, entouré par des laquais incapables de lui dire à quel point il est devenu ridicule. »

Face à une colère encore timide, mais qui s’exprime de plus en plus ouvertement dans la rue, Vladimir Poutine a épousé un despotisme féroce, souligne Maria Popova. « Avant, il flirtait avec l’autoritarisme, maintenant, c’est un régime autoritaire assumé, parfois plus répressif que les règnes soviétiques des années 1980. »

En Russie, les matraques font taire les manifestants, et les opposants sérieux se retrouvent soit en prison, soit à l’hôpital après avoir ingurgité du poison, soit à la morgue, comme Boris Nemtsov ou la journaliste Anna Politkovskaïa.

Les muscles bombés du président russe cachent de moins en moins bien les déboires de sa société. La Russie a le sixième PIB du monde grâce à ses exportations de pétrole et de gaz, mais se classe au 159e rang pour l’espérance de vie. « Vladimir Poutine aimerait montrer que son pays est une grande puissance, mais son économie dit le contraire », explique M. de Kerckhove.

Poutine c. Zelensky

Maintenant que ses chars d’assaut foulent l’Ukraine, le président russe trouve en Volodymyr Zelensky un adversaire coriace. Une semaine a suffi pour que le chef d’État ukrainien, raillé pour son parcours de comédien devenu président en 2019, prenne des allures de héros. « Zelensky est la contrepartie masculine de Poutine, poursuit Maria Popova. Deux images de leaders s’affrontent en ce moment. »

Le président ukrainien, traqué par la deuxième armée au monde sur le plan de la puissance, tient tête à Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux et apparaît la nuit au centre-ville de Kiev avec des membres de son cabinet. « Ils sourient et projettent une image de force dans l’unité, souligne la professeure Popova. Ça contraste avec Poutine, qui ne sourit jamais et qui s’assied à des tables de plusieurs mètres de long, isolé, éloigné de ses conseillers. Il apparaît comme un homme qui dirige seul. »

Le peuple russe, las du long règne autoritaire de Vladimir Poutine, pourrait « très vraisemblablement » se laisser inspirer à son tour par Zelensky et la démocratie qu’il défend.

Déjà que l’homme fort de Moscou a admis que l’« opération de maintien de la paix » qu’il a ordonnée a fait des morts dans le camp russe. « Il va y avoir des sacs avec des cadavres qui vont revenir en Russie. Il y aura des mères qui vont devoir pleurer leur fils… Ce n’est pas bon pour un régime déjà usé par le pouvoir », explique le professeur Jolicoeur.

C’est là qu’un régime en perte de vitesse devient dangereux, maintient pour sa part Ferry de Kerckhove. « Il ne peut pas se permettre l’échec, conclut l’ancien diplomate. Poutine a pété les plombs, c’est démoniaque, son affaire, et c’est pour ça que c’est terriblement dangereux. »