Les Biélorusses votent pour Loukachenko

Plus de 65 % des Biélorusses ont voté dimanche pour les changements à la Constitution proposés par le président Alexandre Loukachenko, a annoncé la Commission électorale centrale de cette ex-république soviétique.

La question soumise au vote portait sur l’adoption ou non de ces changements qui permettraient de renforcer les pouvoirs de M. Loukachenko, âgé de 67 ans, qui dirige la Biélorussie d’une main de fer depuis 1994.

Le référendum a eu lieu au moment où l’Ukraine voisine est en proie à une invasion russe déclenchée le 24 février, des pourparlers entre Russes et Ukrainiens, annoncés par les deux parties, devant avoir lieu à la frontière biélorusse.

« Ce sont 65,16 % d’électeurs qui ont voté pour les changements à la Constitution de la République du Bélarus », a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le président de la Commission électorale centrale biélorusse, Igor Karpenko, cité par les agences de presse russes. Selon lui, 10,07 % ont voté contre. Le taux de participation s’est établi à 78,63 %, selon la même source.

Pour être adoptés, les changements devaient recueillir plus de 50 % des voix, le référendum étant considéré comme valide si plus de 50 % d’électeurs y ont participé. Parmi les changements proposés, une immunité judiciaire à vie pour les anciens présidents, et l’introduction d’une limite de deux mandats présidentiels pour les successeurs de M. Loukachenko.

Si la Constitution n’envisageait pas de limite auparavant, cette nouvelle limite s’appliquerait à partir de l’entrée en fonction d’un nouveau président, ce qui permettrait à Alexandre Loukachenko de rester au pouvoir jusqu’en 2035 s’il est réélu en 2025.

Dans la version modifiée disparaît par ailleurs l’obligation pour la Biélorussie de rester une « zone sans nucléaire ». Cet article serait remplacé par un article « excluant l’agression militaire depuis le territoire » biélorusse. La réélection d’Alexandre Loukachenko à la présidence, en août 2020, a déclenché un mouvement de contestation historique dans cette ex-république soviétique, violemment réprimé par les autorités, qui ont procédé à des arrestations massives ainsi qu’à des liquidations de médias et d’ONG.