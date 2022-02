Des appels à expulser la Russie de l’ONU

Alors que Moscou a poursuivi vendredi son invasion de l’Ukraine, des voix se font de plus en plus entendre pour réclamer l’expulsion pure et simple de la Russie de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Sa déclaration de guerre, « non provoquée et injustifiable » pour les Occidentaux, viole la charte de l’instance internationale.

Cette sanction radicale était déjà appliquée en 1939 contre l’ex-URSS au temps de la Société des Nations, mais elle est désormais plus facile à revendiquer qu’à mettre en application.

« Avec l’attaque de l’Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine doit maintenant être pris au sérieux dans sa démarche, dit en entrevue le politicologue Lubomyr Luciuk, spécialiste de l’Ukraine au Collège militaire royal du Canada. Il faut garder à l’esprit que la Russie a envahi l’Ukraine en 2014 et qu’elle continue ici de l’attaquer pour tailler en morceaux un pays qui n’a pas d’autres choix que de se défendre. Les Occidentaux doivent opposer une réponse forte qui devrait passer par l’expulsion de la Fédération de Russie des Nations Unies tout en déployant des troupes occidentales et leurs puissances aériennes en Ukraine pour défendre un État souverain contre une agression russe non provoquée et tout à fait flagrante ».

En 1939, la tentative de démembrement de la Pologne et l’invasion de la Finlande orchestrée par le gouvernement de Viatcheslav Molotov, le prédécesseur de Staline, avaient valu l’expulsion de l’Union soviétique de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l’ONU.

« C’est ce qu’il faudrait faire aujourd’hui », estime également l’historien québécois d’origine ukrainienne Roman Serbyn, professeur émérite à l’UQAM.

Le hic, c’est que la Charte de l’ONU ne prévoit pas une telle mesure, y compris lorsqu’un de ses membres déclenche une guerre au mépris des règles de droit international, comme vient de le faire la Russie. Seule une perte de droit de vote à l’Assemblée générale est prévue dans les statuts de l’organisation internationale, au cas seulement où un État serait en dette envers elle, et ce, selon un certain seuil d’endettement calculé en fonction de sa contribution annuelle.

Ironiquement, c’est la Russie, par son ambassadeur Vassily Nebenzia, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l’ONU, durant tout le mois de février.

La Russie qui a par ailleurs mis vendredi, comme attendu, son veto lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU, à une résolution coécrite par les États-Unis et l’Albanie déplorant dans « les termes les plus forts » son « agression contre l’Ukraine » et lui réclamant de retirer « immédiatement » ses troupes de ce pays.

Sur les 15 membres du Conseil, 11 pays ont voté en faveur du texte, 3 se sont abstenus : la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis. Le projet avait été adouci dans les heures précédant le scrutin pour « sécuriser » des abstentions et éviter que ces trois pays votent non, selon un diplomate. Le texte proposé ne comportait ainsi plus le terme « condamner », remplacé par « déplorer ». Une référence au chapitre 7 de la Charte de l’ONU, qui prévoit un possible recours à la force, a aussi été supprimée. Le texte doit être soumis dans les prochains jours à l’Assemblée générale des Nations unies, qui regroupe les 193 pays membres de l’Organisation. Mais contrairement aux résolutions adoptées au Conseil de sécurité, celles de l’Assemblée ne sont pas contraignantes.

« Ce serait une erreur d’expulser la Russie de l’ONU, croit pour sa part l’ex-ambassadeur du Canada en Ukraine, G. Daniel Caron, joint cette semaine par Le Devoir. Même si ce n’est pas un bon partenaire, qui ne respecte pas le droit international, nous avons besoin de lui parler et d’une table pour le faire. Et l’ONU est là pour ça. »

En 2014, lors de l’annexion de la Crimée, un scénario similaire s’était produit. La Russie avait mis son veto à un projet de résolution la condamnant. Le texte avait recueilli ensuite à l’Assemblée générale 100 voix en sa faveur sur 193 États membres, soit une faible majorité.

Rappelons qu’en 77 ans d’existence, l’ONU n’a pas été en mesure d’éviter le déclenchement d’une guerre orchestrée par l’un de ses cinq membres permanents tous dotés d’un droit de veto. Cela a été le cas pour les États-Unis contre l’Irak en 2003 et pour la Russie contre l’Ukraine en 2022.

Jeudi, le secrétaire général de l’Organisation, António Guterres, a maintenu que l’invasion de l’Ukraine « est une erreur, contre la Charte » des Nations Unies, qu’elle « est inadmissible, mais elle n’est pas irréversible », tout en appelant le président Poutine à « arrêter l’opération militaire » et à « ramener [ses] troupes en Russie ».

À défaut de sanctionner l’agresseur, l’ONU a, dans la foulée, débloqué 20 millions de dollars pour l’aide d’urgence humanitaire destinée à l’Ukraine et aux pays voisins.

Avec l’Agence France-Presse