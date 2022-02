Neuf questions pour mieux comprendre l’invasion russe en Ukraine

Pourquoi la voie diplomatique a-t-elle échoué ? Que craint réellement le président russe, Vladimir Poutine, lorsqu’il regarde l’Ukraine ? Le conflit pourrait-il déborder des frontières de l’Ukraine ? La Russie a-t-elle des alliés ? À quoi doit-on s’attendre pour la suite des choses ? On a posé ces questions à Charles-Philippe David, qui est président de l’Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.