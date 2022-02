La prolifération des résidences flottantes attise les tensions à Londres

Le Regent’s Canal est une oasis au cœur de Londres. Promeneurs et cyclistes déambulent sur les berges de ce long cours d’eau. Des cafés, des restaurants et des condos ont poussé dans les anciens bâtiments industriels de brique brune qui longent le canal. Des péniches sont amarrées sur la rive. On entend même le chant des oiseaux, loin du tumulte qui enveloppe la ville.

Ce décor idyllique est toutefois le théâtre d’une bataille entre des citoyens moins nantis et des résidents plus aisés qui prend de l’ampleur avec la crise du logement. Les bateaux, qui servent de maisons à des gens peu fortunés, se multiplient sur le canal. Le nombre de ces résidences flottantes a plus que doublé dans la dernière décennie.

La transformation rapide de ce secteur autrefois mal aimé crée des tensions de toutes sortes. Les prix des logements ont explosé. Les vieux habitants sont chassés des quartiers autrefois ouvriers, comme Hackney ou Angel. Les nouveaux résidents, qui ont acheté à gros prix des condos avec « vue imprenable sur le canal », en ont assez de voir accoster des hordes de voisins errants sur « leurs » berges.

Bref, c’est le désordre. Le choc des cultures. Les riches contre les pauvres. Les classes éduquées, « créatives », contre les classes populaires.

L’embourgeoisement sévit sur les rives du Regent’s Canal. Un peu comme sur les rives du canal de Lachine et dans d’autres quartiers de Montréal. Toutes les grandes villes du monde connaissent le phénomène.

Une vie épuisante

« Ça devient de plus en plus difficile de trouver un endroit où accoster. Les obstacles à la vie de bateau sont plus nombreux que je pensais », raconte Aziz Karagil, qui vit depuis un peu plus de deux ans sur une embarcation.

Ce jeune entrepreneur d’origine turque a constaté avec effroi les prix des loyers en arrivant à Londres. Il n’avait pas les moyens d’acheter un condo et ne voulait pas cohabiter avec plusieurs personnes. Il a investi ses économies dans l’achat d’une modeste péniche qui lui sert de résidence. « C’est épuisant de vivre sur un bateau. Ça m’occupe à temps plein », explique Aziz Karagil. Il gère en plus son entreprise d’accessoires pour animaux domestiques faits à partir de matière recyclée.

Le navigateur a toujours quelque chose à planifier : l’approvisionnement en carburant, en bois ou en charbon pour chauffer le poêle, l’entretien du bateau, les réparations. Ces jours-ci, son moteur « fait un drôle de bruit et laisse échapper un peu de fumée ». Il ne sait pas trop quoi faire avec ça.

Une difficulté insoupçonnée lui donne aussi des maux de tête : les gens comme lui se sentent indésirables à plusieurs endroits, le long des 13,8 kilomètres du Regent’s Canal. Les adeptes de la boat life se font insulter, lancer des pierres et se heurtent à une série d’obstacles administratifs.

Trop de bateaux

Les bateaux deviennent trop nombreux par rapport aux espaces d’amarrage, fait valoir l’organisme Canal & River Trust, qui gère la navigation. Le nombre d’embarcations a doublé depuis les Jeux olympiques de 2012. Sur les 4000 bateaux qui sillonnent les canaux de Londres, plus de la moitié n’ont pas de port d’attache. Les navigateurs itinérants accostent là où ils peuvent. Ça crée des frictions avec les résidents.

Les gens qui vivent sur la terre ferme se plaignent du vacarme des moteurs et des génératrices au diesel. Les poêles à bois ou au charbon, qui chauffent la majorité des bateaux, causent du smog bien visible durant les jours d’hiver. Les déchets abandonnés sur les berges par une poignée de délinquants nuisent aussi à la réputation de tous les navigateurs.

Les bateaux sont tellement nombreux que l’espace manque sur le chenal parfois étroit. Dans les zones où l’accostage est permis, les péniches se stationnent en double ou en triple file.

Éco-embourgeoisement

Des projets pilotes « d’éco-amarrage » ont vu le jour dans certains secteurs. Seuls les bateaux dotés de systèmes de chauffage électriques sont autorisés dans ces zones contrôlées. Une façon de mettre en place le « développement durable » de la navigation, selon la Canal & River Trust.

Les propriétaires de bateau s’insurgent : ces projets pilotes cherchent d’abord à exclure les pauvres, qui n’ont pas les moyens d’électrifier leurs embarcations, selon eux.

Sous des airs environnementaux, la création de ces zones « écologiques » risque bel et bien de créer de l’exclusion sociale, selon une étude menée par une chercheuse du King’s College London. Elle reprend l’expression « éco-embourgeoisement » pour décrire ce phénomène nouveau.

« Les propriétaires de bateau considèrent que cet embourgeoisement des voies navigables mènera à l’exclusion des gens ordinaires, qui n’ont pas les moyens de se plier à ces règles environnementales. Les plus défavorisés seront repoussés encore plus loin hors du Grand Londres, dans des zones moins attrayantes et moins sécuritaires », indique l’étude publiée en mars 2021 par la chercheuse Klaudija Alasauskaite, du Département de géographie de la prestigieuse université.

Une cinquantaine de propriétaires ont participé à l’étude. La vaste majorité comptaient sur une génératrice au diesel pour leurs besoins en électricité, et sur un poêle à bois pour se chauffer. Signe encourageant, tous les répondants s’étaient munis de panneaux solaires comme source d’énergie d’appoint.

« Un mode de vie »

Les propriétaires de bateau rivalisent d’ingéniosité pour se doter d’une qualité de vie. Plusieurs ont aménagé un potager sur le toit de leur maison flottante. Ils se déplacent à vélo en ville, comme en témoignent les montures accrochées au flanc des embarcations. Les toits sont aussi munis de conteneurs à bois de chauffage.

« C’est un mode de vie. Oui, ça demande beaucoup d’efforts, mais c’est plutôt agréable », dit David Posnett, qui est encore sous le charme de la vie sur l’eau, trois mois après le début de son aventure. Il aime la solidarité entre les « gens du bateau ».

La solidarité, ces jours-ci, prend la forme d’une levée de boucliers contre l’exclusion des résidences flottantes. L’association des propriétaires de bateau organise une manifestation contre l’embourgeoisement à la fin du mois de mars. Certains occupent illégalement des espaces interdits.

« Le canal est livré aux plus offrants », dénonce un semi-retraité amarré près du parc Victoria, au nord-est de Londres. Il offre ses services de lecture de cartes et de tarot, sous le nom de Merlin Trotter.

Comme tous les navigateurs itinérants, il doit payer plus de 1300 $ par année pour son permis d’accès au Regent’s Canal. Il doit accoster à un nouvel endroit tous les 14 jours. Les riches, eux, peuvent acheter des droits d’accès permanents pour une somme allant jusqu’à 20 000 livres (près de 35 000 $) par année.

Merlin n’est pas du genre à se plaindre, mais il redoute le jour où il devra revenir habiter sur la terre ferme : « Le quartier a changé. Avant, les logements étaient abordables. Plus maintenant. J’ai un ami qui paie 1700 livres par mois (plus de 2900 $) plus les frais d’énergie pour un logement d’une chambre dans un sous-sol. »

En lisant dans ses cartes, Merlin ne voit pas le jour où le coût de la vie deviendra plus abordable.

