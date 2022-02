En photos | Des formations d'autodéfense dans l’oeil de Valérian Mazataud

1 La section de la ville de Kharkiv du parti Right Sector a accueilli «Le Devoir» pour une rare incursion dans ce groupe associé à la droite nationaliste ukrainienne. Avant de lancer l’exercice en banlieue de Kharkiv, deux drapeaux sont hissés sur ce qui fera office de champ de tir pour ce bataillon de civils. Le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine et le drapeau rouge et noir de Right Sector. Valérian Mazataud Le Devoir