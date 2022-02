En photos | La place Maïdan dans l’oeil de Valérian Mazataud

5 Entre le 18 et le 23 février 2014, plusieurs tireurs embusqués dont l’origine et les motivations n’ont toujours pas été clairement déterminées ont ouvert le feu sur la foule, tuant 103 manifestants et 13 policiers, sur l’avenue Instytutska. Une portion de cette avenue a ensuite été renommée « L’allée des cent héros célestes ». Des stèles de pierre et des objets ayant appartenu aux manifestants, tels que de simples casques de chantier utilisés pour se protéger des bombes lacrymogènes et des pierres, commémorent les disparus. Valérian Mazataud Le Devoir