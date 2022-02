Le Royaume-Uni en terrain inconnu

À la gare de Paddington, au centre de Londres, une murale faite d’arcs-en-ciel commémore « la crise de la COVID-19 de 2020 ». Comme si la pandémie n’était plus qu’un lointain souvenir.

Le virus a beau circuler allègrement parmi la population britannique — le prince Charles lui-même a reçu un test positif deux jours après avoir visité Sa Majesté Élisabeth II —, le Royaume-Uni fait partie des pays les plus pressés d’éliminer les mesures sanitaires.

Trois semaines après la levée de la plupart des restrictions, le système de santé britannique tient le coup. Mais le respect des rares mesures toujours en place semble s’étioler un peu plus chaque jour. À vue de nez, à peine 60 % des passagers qui passent devant la murale d’arcs-en-ciel de la gare de Paddington daignent porter un couvre-visage. Le masque reste pourtant obligatoire dans les transports publics.

Le port du masque paraît aussi aléatoire dans les commerces. Mais il n’est plus requis dans les restaurants, ni pour les clients ni pour les serveurs. Le passeport vaccinal a aussi été éliminé. Le gouvernement de Boris Johnson fait le pari que le fort taux de vaccination protège le système de santé contre les débordements.

La pandémie ne fait plus les manchettes. Et quand on en parle, c’est pour faire référence aux « résistants » aux mesures sanitaires, comme les manifestants qui bloquent Ottawa et le pont Ambassador, qui relie le Canada et les États-Unis.

Les entraves aux « libertés » passent difficilement dans le berceau de la démocratie parlementaire. Même les gens infectés par le virus pourront bientôt maintenir leurs activités comme si de rien n’était : le premier ministre Johnson a promis cette semaine d’éliminer la règle forçant les gens à s’isoler après avoir reçu un résultat positif à la COVID-19.

Comme au Québec, les Britanniques se divisent en deux camps devant la stratégie d’ouverture après-COVID du gouvernement : les optimistes et les inquiets — qui se considèrent tous les deux comme « réalistes ».

L’abandon de l’isolement obligatoire en cas d’infection représente ainsi la suite logique de « la vie avec le virus », a fait valoir Boris Johnson.

Foutaise, a soutenu un groupe d’experts indépendants qui s’est constitué au printemps 2020 : la levée soudaine des mesures sanitaires est purement politique, selon eux. Le premier ministre ne cherche qu’à sauver sa peau dans la foulée du partygate, ces fêtes auxquelles Boris Johnson ou d’autres représentants du gouvernement ont participé durant les confinements de 2020 et 2021.

Photo: Justin Tallis Agence France-Presse

« Prudemment optimiste »

Trois semaines après l’élimination des restrictions, « il faut convenir que tous les indicateurs vont dans la bonne direction », souligne Colin Angus, chercheur principal à l’École de santé publique de l’Université de Sheffield, au nord de l’Angleterre.

Les courbes des hospitalisations et des morts continuent de baisser de façon importante, malgré la levée de la plupart des mesures sanitaires le 19 janvier, rappelle-t-il. En date de vendredi, le nombre de patients nouvellement entrés à l’hôpital pour cause de COVID-19 a baissé de 10,7 % par rapport à la moyenne des sept derniers jours. Le nombre de morts (28 jours après un test positif à la COVID-19) a baissé de 20 % par rapport à la moyenne des sept derniers jours.

« Je dirais que je suis prudemment optimiste, avance Colin Angus. Comme tout le monde, j’aimerais croire que le pire est derrière nous et qu’on peut commencer à revenir à quelque chose qui ressemble à la normale. Mais il est difficile de faire des prédictions avec la COVID. On ne sait jamais quand un nouveau variant peut surgir. »

Autres surprises en vue

Sarah Pitt, microbiologiste à l’Université de Brighton, craint elle aussi le caractère « imprévisible » du virus. Elle convient qu’il est impensable de maintenir le monde entier en confinement pour des périodes indéfinies, mais affirme qu’on doit s’attendre à d’autres surprises.

D’autant plus que la COVID-19 est hautement contagieuse : « Une personne atteinte de l’influenza va contaminer une autre personne. Mais une personne atteinte du variant Omicron va en contaminer en moyenne sept ou huit autres », a-t-elle dit cette semaine sur les ondes de BBC Radio 5.

La levée des mesures sanitaires — et de l’obligation de s’isoler en cas de test positif — va créer une « pression pour qu’on aille au travail ou à d’autres événements » même si l’on est infecté, déplore la spécialiste.

Tout cela mène le Royaume-Uni en territoire inconnu. Des signaux d’alarme émergent notamment dans les écoles, où « on n’a pas un portrait clair de la situation », explique le chercheur Colin Angus. Le port du masque a été éliminé le mois dernier, tant pour les élèves que pour le personnel scolaire.

Chose certaine, les inquiétudes des enseignants et des parents sont les mêmes qu’au Québec. Des doutes subsistent sur la qualité de l’air. Le ministère de l’Éducation a fait installer des lecteurs de CO 2 dans les classes. La première solution proposée en cas de dépassement des normes est l’ouverture des portes et des fenêtres. Les profs se plaignent de geler.

Contrairement à Québec, qui répète que le purificateur d’air n’est « pas adapté au contexte des écoles », le Royaume-Uni a fini par commander 9000 appareils munis de filtres HEPA, fin janvier. Aux dernières nouvelles, 1265 écoles britanniques ont fait des « demandes valides » pour recevoir un de ces appareils, affirme le gouvernement. Le ministère de l’Éducation soutient qu’à peine 3 % des locaux qui utilisent un lecteur de CO 2 ont rapporté des taux nécessitant un purificateur d’air.

Listes d’attente

Les parallèles entre les systèmes de santé du Québec et du Royaume-Uni sont aussi frappants. Malgré la baisse des hospitalisations dues à la pandémie, le système de santé britannique se trouve aussi sous pression, rappelle Colin Angus.

« Le nombre de patients atteints de la COVID-19, mais qui sont hospitalisés pour une autre raison, reste élevé, dit-il. La présence de patients atteints d’une maladie hautement contagieuse crée un casse-tête logistique pour les travailleurs de la santé. Cela nuit considérablement aux efforts visant à réduire les listes d’attente pour d’autres types de maladies, comme le cancer, qui ont été mises de côté depuis deux ans. »

Le ministère de la Santé britannique estime que 10 millions de malades ont négligé de se faire soigner depuis le début de la pandémie par crainte de se rendre à l’hôpital. Plus de 300 000 personnes poireautent aussi sur une liste d’attente depuis plus d’un an. Pour ces centaines de milliers de personnes, la « crise de la COVID-19 » est loin d’être un lointain souvenir, comme l’évoque la murale d’arcs-en-ciel de la gare de Paddington.

Ce reportage a été en partie financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat - Le Devoir.