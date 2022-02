Les Serbes de Bosnie lèvent le pied sur leurs menaces séparatistes

Confronté aux pressions occidentales, le chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, a semblé mardi mettre la pédale douce sur ses menaces de retrait des institutions communes du pays divisé, choisissant une procédure à rallonge pour l’adoption d’un projet séparatiste controversé sur la justice.

M. Dodik a multiplié ces derniers mois les discours séparatistes, donnant l’impression de vouloir que la Republika Srpska (RS) quitte les institutions centrales du pays des Balkans le plus vite possible. Ces déclarations lui ont valu des sanctions américaines et même les pressions de Belgrade, son allié, et il semble vouloir désormais repousser la mise en application de ses menaces.

Le 10 décembre, le Parlement de la RS avait donné au gouvernement de cette entité des Serbes de Bosnie un délai de six mois pour organiser légalement le départ de trois institutions cruciales communes à l’État central : l’armée, la justice et les impôts.

La Bosnie est divisée en deux entités, une serbe et l’autre croato-bosniaque, unies par des institutions centrales initialement faibles mais qui ont été renforcées après la guerre des années 1990 sous la pression occidentale.

Quelques jours avant d’apprendre qu’il était sanctionné par Washington, M. Dodik avait annoncé que l’entité serbe quitterait l’institution judiciaire centrale avant la fin janvier. « Personne nous nous arrêtera », avait lancé celui qui est également l’un des trois coprésidents de la Bosnie, un pays qu’il qualifie d’« impossible ».

Le processus de retrait de la justice centrale a été formellement entamé mardi devant le Parlement de la RS avec l’examen d’un projet de loi sur la mise en place d’un Haut conseil judiciaire permettant de nommer juges et procureurs dans l’entité serbe.

Milorad Dodik aurait pu faire adopter le texte rapidement selon une procédure dite « urgente » qui évite tout débat mais les députés l’examineront de manière « régulière », ce qui signifie qu’un vote pourrait avoir lieu dans plusieurs mois. Une fois adopté, le texte prévoit en outre un délai d’un an pour la mise en place effective du nouveau Haut conseil judiciaire.

L’opposition en RS hostile aux projets séparatistes de M. Dodik l’accuse de mettre en danger la paix et d’avoir des visées électoralistes avant les élections générales d’octobre.

« J’ai toujours dit et je réaffirme que ça n’entrera jamais en vigueur […] Vous adoptez quelque chose qui est mensonger et vous humiliez cette Assemblée », a dénoncé la députée Jelena Trivic, figure de proue de l’opposition, à l’ouverture des débats.

Le Trésor américain accuse Milorad Dodik, ancien favori des Occidentaux devenu pro-Russe, d’avoir « sapé » les institutions centrales en « engageant la création d’institutions parallèles ».

Selon Christian Schmidt, le Haut représentant international en Bosnie, celle-ci est exposée à sa « plus grande menace existentielle » depuis l’accord de Dayton qui a institué en 1995 une paix fragile après la guerre intercommunautaire qui avait fait 100 000 morts.