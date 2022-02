Boris Johnson, un premier ministre au bord du gouffre

Le coiffeur Cevdet Isik ne recule devant aucun défi : il a longtemps eu la lourde tâche d’entretenir la chevelure ébouriffée de Boris Johnson. Au début, il a cherché à dompter la tignasse blonde qui partait dans tous les sens. Puis il a compris qu’il devait se contenter de circonscrire le mieux possible les contours de la bête.

« Boris Johnson a la mèche un peu rebelle », résume le barbier d’origine turque, rencontré dans son modeste salon du nord de Londres.

Dans un anglais hésitant, il raconte comment le premier ministre britannique est devenu son client le plus célèbre. C’était en 2015, Boris Johnson était maire de Londres, il passait par là à vélo. Il est entré en demandant une coupe de cheveux. Puis il est revenu, encore et encore. Même lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, entre 2016 et 2018.

Quand on lui parle des ennuis de son ami Boris, qui traverse la pire crise de sa carrière politique, Cevdet Isik se fait philosophe. « C’est une bonne personne. Il a un grand cœur. Je ne sais pas s’il est un bon chef, je ne connais pas assez la politique britannique pour me prononcer. Je sais par contre qu’il est vraiment persévérant », dit le barbier.

Cevdet Isik est un des rares sujets de Sa Majesté à parler en termes aussi diplomatiques du premier ministre par les temps qui courent. La survie de Boris Johnson comme chef du Parti conservateur — et du gouvernement — ne tient qu’à un fil.

Une tempête ébranle le dirigeant de la cinquième puissance mondiale. Dans la foulée du partygate — 16 fêtes auxquelles ont pris part Johnson ou d’autres hauts placés du gouvernement en plein confinement dû à la pandémie —, cinq membres de la garde rapprochée du premier ministre ont démissionné coup sur coup dans les derniers jours.

Sa conseillère en politiques Munira Mirza, fidèle adjointe depuis 14 ans, a remis sa démission jeudi dernier. Quatre autres poids lourds du bureau du premier ministre, dont son chef de cabinet et son directeur des communications, ont quitté le navire le lendemain.

Selon les médias britanniques, 17 députés conservateurs ont signé une lettre réclamant la démission de leur chef. Si un total de 54 élus conservateurs (sur 360) se joignent à la fronde, Boris Johnson sera soumis à un vote de confiance.

Le premier ministre n’en a pas fini avec le partygate. La classe politique s’attend à d’autres révélations croustillantes parce que la police enquête sur 12 des 16 fêtes tenues pendant l’interdiction de tenir des rassemblements. Des photos montrant Boris Johnson et ses conseillers en train de trinquer au 10, Downing Street, tandis que les 67 millions de Britanniques étaient forcés de rester chez eux, feraient partie du dossier monté par la police.

Comme si ce n’était pas assez, Boris Johnson affronte un autre fort vent de face : l’explosion du coût de la vie, qui fera augmenter la facture d’électricité et de gaz naturel de 54 % à compter du mois d’avril. L’inflation risque de grimper à 7 %, du jamais vu depuis des décennies. Les taux d’intérêt ont commencé à augmenter, ce qui fera alourdira la facture du logement.

Les alliés du premier ministre ont fait la tournée des médias, en fin de semaine, pour soutenir qu’il est le mieux placé pour réparer les pots qu’il a lui-même cassés. Il a l’habitude des missions impossibles : Boris Johnson a accédé à la tête du Parti conservateur en 2019 pour parachever le Brexit, ce qu’il a accompli après avoir remporté la plus grande majorité conservatrice depuis 1987. Il reste à voir si la population — et ses propres députés — le suivra après le partygate.

« Tous des menteurs »

Les Britanniques jugent sévèrement le chef du gouvernement. Les premières vagues de la pandémie ont frappé fort au Royaume-Uni. Le confinement a aussi fait mal. Les gens ont été scandalisés d’apprendre que le premier ministre et ses proches avaient contrevenu à leurs propres règles en organisant des fêtes privées en violation de toutes les mesures sanitaires.

Les mensonges de Boris Johnson, qui a d’abord nié les révélations du partygate, ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Les politiciens sont tous des menteurs, lui comme les autres », lance Karen Clarke, qui tient un kiosque de fruits et légumes dans un marché en plein air du quartier Islington.

Boris Johnson et sa femme vivaient dans le secteur avant d’emménager au 10, Downing Street, la résidence officielle du premier ministre à Londres, en 2019. « On le voyait souvent passer à vélo », raconte-t-elle.

L’énergie du désespoir

Comme bien des citoyens ordinaires, la commerçante parle avec une certaine affection de son ancien « voisin », même si elle désapprouve totalement ses bouffonneries. Boris Johnson possède le don de se faire apprécier des électeurs (qu’ils soient coiffeur ou marchande de fruits) avec son mélange particulier d’humour, de pitreries et de candeur. Il ne se prend pas au sérieux, Boris. Pas assez, selon bien des observateurs.

Ces traits de caractère lui ont permis de survivre à d’innombrables controverses en deux décennies de vie politique, d’abord comme simple député, puis maire de Londres (2008 à 2016), puis de nouveau en tant que député, ministre des Affaires étrangères et enfin premier ministre.

« Je l’appelle Bouncing Back Boris [Boris le survivant]. Il réussit toujours à s’en sortir, peu importent ses gaffes », dit Karen Clarke.

Boris Johnson et son gouvernement ont été hyperactifs depuis trois semaines. En pleine crise du partygate, le premier ministre a d’abord annoncé la levée de presque toutes les mesures sanitaires liées à la vague Omicron. Il a fait une visite éclair à Kiev pour rencontrer le président ukrainien — il est revenu en soulignant un « danger clair » et « imminent » de conflit militaire avec la Russie. Son ministre des Finances, Rishi Sunak, considéré comme le favori dans la course informelle à la succession du chef, a aussi lancé un programme pour aider les familles à éponger l’explosion des coûts de l’énergie.

Boris Johnson a nommé en fin de semaine des remplaçants à ses conseillers qui l’ont quitté. Ses alliés au gouvernement soutiennent qu’il a « fait le ménage » parmi ses troupes. Il a finalement écrit à ses députés pour leur promettre une « ligne directe » avec son bureau pour que chaque élu ait une voix importante au sein du gouvernement. Un geste insuffisant pour le député conservateur Aaron Bell, qui a dénoncé la position « intenable » du premier ministre.

L’élu a raconté être allé aux funérailles de sa grand-mère pendant la pandémie, tenues avec le maximum permis de dix invités, et n’avoir pu serrer personne dans ses bras. « Je considère que ceux qui votent les lois doivent les suivre à la lettre. » Il a évoqué son « dégoût » du fait que « les gens qui édictent les règles ne les suivent pas eux-mêmes ».

