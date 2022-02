C’est l’une des grandes questions que se posent les Irlandais : maintenant que la plupart des mesures sanitaires ont été levées, maintenant qu’on peut s’entasser par centaines dans des pubs bondés, qu’on peut côtoyer 82 000 spectateurs dans le plus grand stade du pays, que se passe-t-il avec la pandémie ? On fait comme si le virus n’existait plus ?

Absolument pas, ont prévenu mercredi les têtes dirigeantes de la Santé publique irlandaise.

« La pandémie n’est pas finie », a lancé le Dr Tony Holohan, chef du comité d’experts chargé de recommander la marche à suivre au gouvernement. Le variant Omicron se gère pour le moment — notamment grâce à la vaccination —, mais il est probable que de nouvelles versions du virus remettront à l’épreuve le système de santé, a expliqué le médecin irlandais.

Il comparaissait en commission parlementaire avec deux de ses adjoints. Ces spécialistes ont dressé le portrait de ce que pourrait devenir la vie avec le virus dans les prochains mois. Non seulement en Irlande, mais dans tous les pays qui tentent de revenir à une certaine normalité malgré la pandémie.

Pour le moment, un visiteur qui débarquerait à Dublin après avoir passé les deux dernières années dans une caverne pourrait difficilement deviner qu’on est en pleine pandémie. Sauf s’il prenait le tramway ou s’il entrait dans un magasin, où le port du masque reste obligatoire malgré la levée des restrictions sanitaires.

La vie qu’on dit « normale » a repris assez vite en Irlande. Les cafés, les pubs et les cinémas sont remplis de jeunes et moins jeunes de bonne humeur. Les élèves sont de retour sur les bancs d’école. Les travailleurs reviennent un peu au bureau. Tous ces gens doivent « accepter de côtoyer le virus de près, car on sait que la transmission communautaire reste élevée », a expliqué Tony Holohan.

On est en transition d’un modèle où des restrictions sont recommandées par la Santé publique vers un modèle où les gens exercent leur jugement personnel.

Après s’être fait dire pendant deux ans qu’on risquait la mort à côtoyer ce virus, il y a une barrière psychologique à franchir pour accepter de s’y frotter. Et de le contracter. Même si la « vaste majorité des gens infectés par le variant s’en remettent rapidement », a rappelé le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint d’Irlande.

La carotte au bout du bâton, c’est l’abolition d’une série de contraintes en Irlande. Le passeport vaccinal a été éliminé. Les restaurants, les salles de spectacle et les stades ont rouvert sans distanciation. Les rassemblements publics et privés sont de nouveau autorisés sans masque et sans limites de personnes.

Le gros bon sens

En contrepartie, les Irlandais ont une plus grande responsabilité individuelle, explique le Dr Holohan. « On est en transition d’un modèle où des restrictions sont recommandées par la Santé publique vers un modèle où les gens exercent leur jugement personnel. »

« La prudence reste de mise », insiste le médecin en chef. Le port du masque reste obligatoire dans les commerces, les écoles et les transports publics. Il est « crucial » que les gens s’isolent s’ils ont des symptômes de la COVID-19. Et, oui, ils doivent aussi continuer de se laver les mains.

« Les gens devront évaluer le niveau de risque. On n’a jamais déconseillé de serrer votre grand-mère dans vos bras, mais si les petits-enfants ont le nez qui coule, il est préférable qu’ils restent loin d’elle », illustre Tony Holohan.

La Santé publique irlandaise compte concentrer ses efforts sur la protection des gens les plus vulnérables. Le médecin en chef juge plausible qu’une quatrième dose de vaccin soit offerte uniquement aux personnes immunodéprimées, par exemple à cause d’un cancer, ou qui ont des facteurs de risque, comme l’asthme, l’obésité ou une maladie auto-immune. Ces personnes auraient possiblement aussi un accès prioritaire aux tests rapides de dépistage.

Étonnant déconfinement

Raj Chari, professeur de science politique à Trinity College Dublin, estime que les précisions apportées mercredi sont susceptibles de rassurer la population. « Les gens ont été surpris par l’annonce soudaine du déconfinement. Ils ont besoin de connaître les raisons derrière cette décision », dit ce Canadien d’origine établi en Irlande depuis une vingtaine d’années.

Il vient de publier un essai, Viral Politics, sur la gestion de la pandémie dans plusieurs pays. Le professeur estime que les provinces canadiennes, comme le Québec, font bien de jouer de prudence en levant les restrictions de façon progressive. Il a eu des frissons en voyant les pubs de Dublin bondés de fêtards lors des deux derniers week-ends. « Je ne sors pas beaucoup dans le contexte actuel », assure Raj Chari.

Il observe que la Santé publique irlandaise a livré ses avis en toute indépendance depuis le début de la crise. En revanche, le gouvernement irlandais a rejeté la recommandation d’aller vers un nouveau confinement lors de la deuxième vague, à l’automne 2020. « Les gouvernements veulent être réélus, ils hésitent à déplaire aux électeurs », explique-t-il.

« Le plus important est d’anticiper, de prévoir par exemple l’arrivée d’un nouveau variant, pour éviter les pas en avant et les pas en arrière », ajoute le professeur.

« Pas sortis du bois »

Le yoyo des confinements et déconfinements a joué sur le moral des Irlandais. Devant l’incertitude, les institutions ne savent plus quoi faire, entre autres dans le milieu culturel. L’organisation nationale Dance Ireland, établie dans un ancien bâtiment industriel restauré, a décidé de maintenir à peu près toutes les restrictions mises en place durant la vague Omicron. Le but est d’éviter les « impacts dévastateurs » d’une nouvelle fermeture.

« Le printemps 2022 s’annonce lumineux avec la levée des mesures sanitaires par le gouvernement la semaine dernière. On n’est toutefois pas sortis du bois. La pandémie n’est pas finie et les infections au coronavirus sont encore à un niveau très élevé », a déclaré la présidente-directrice générale, Sheila Creevey.

Elle a décidé de garder une limite au nombre de personnes pouvant entrer dans certaines parties du bâtiment, de maintenir le questionnaire permettant de réserver des studios de danse, de ventiler et de nettoyer les locaux entre chaque séance de danse, et de conserver bien d’autres mesures qui visent à freiner la propagation du virus. C’était le calme plat au moment du passage du Devoir, cette semaine, sauf dans les studios où les artistes venaient pratiquer leur art.

À moins d’un kilomètre de là, le Théâtre Abbey, qui se décrit comme le « théâtre national » de l’Irlande, n’a pas hésité : « On revient dès le 11 février avec une salle remplie. Le déconfinement est pour nous un immense soulagement », dit Jen Coppinger, cheffe de la production, rencontrée au café du Théâtre Abbey.

La frénésie règne tout autour. Les gestionnaires du théâtre travaillent à relancer la logistique du retour à 100 % des sièges. Le nombre de spectateurs était limité à 50 % de la capacité d’accueil en raison d’Omicron. « On fait tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité. Les théâtres sont des endroits sûrs. Il n’y a pas eu d’éclosions dans les salles », rappelle la productrice.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.