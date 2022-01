Huawei poursuit la Suède après son exclusion de la 5G

Huawei a déclaré dimanche avoir déclenché une procédure d’arbitrage contre la Suède sous l’égide du Groupe de la Banque mondiale, après l’interdiction faite au géant chinois des télécoms de vendre ses produits 5G dans le pays nordique.

« La décision des autorités suédoises de discriminer Huawei et de l’exclure du lancement de la 5G a gravement nui aux investissements de Huawei en Suède, en violation des engagements internationaux de la Suède », a indiqué la société chinoise dans un communiqué.

Elle a donc « engagé des procédures d’arbitrage […] contre le royaume de Suède » devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui appartient au Groupe de la Banque mondiale, « suite à un certain nombre de mesures prises par les autorités suédoises visant directement les investissements de Huawei en Suède et excluant Huawei du lancement des produits et services destinés au réseau 5G du pays », a-t-elle ajouté.

Huawei n’a pas précisé le montant des dommages et intérêts réclamés. Selon la télévision publique SVI, la somme initialement demandée était de 5,2 milliards de couronnes suédoises (495 millions d’euros), mais pourrait au final être beaucoup plus élevée.

Comme l’avait fait le Royaume-Uni mi-2020, la Suède est devenue le second pays européen — et le premier de l’UE — à interdire spécifiquement aux opérateurs téléphoniques d’utiliser du matériel Huawei dans la mise en place du réseau 5G du pays.

La Suède a également ordonné à Huawei de retirer l’équipement déjà installé d’ici au 1er janvier 2025.

Après un recours de Huawei, un tribunal suédois avait confirmé en juin 2021 la décision de l’Autorité suédoise de la poste et des télécommunications (PTS).

La mesure a plombé les relations entre la Suède et la Chine. Pékin avait à l’époque prévenu la décision de PTS pourrait avoir des « conséquences » pour les sociétés suédoises implantées en Chine, faisant craindre des représailles au géant suédois des télécoms Ericsson, concurrent de Huawei.