Le Royaume-Uni enregistre un record avec plus de 93 000 nouveaux cas de COVID-19

Le Royaume-Uni a enregistré vendredi pour le troisième jour consécutif un nouveau record de contaminations à la COVID-19, avec 93 045 cas recensés en 24 heures, selon les chiffres des autorités sanitaires.

Confronté selon le premier ministre Boris Johnson à un « raz-de-marée » dû au variant Omicron, qui fait craindre une submersion du système de santé, le Royaume-Uni, pays parmi les plus touchés par la pandémie de COVID-19, déplore au total 147 048 morts, dont 111 enregistrés vendredi.

Si en Angleterre, le gouvernement britannique s’est contenté de réintroduire le port du masque dans la plupart des lieux publics (hormis pubs et restaurants), d’encourager le télétravail autant que possible et d’instaurer un passeport sanitaire pour les grands rassemblements, au grand mécontentement d’une partie des députés de la majorité, les gouvernements locaux écossais et gallois ont décidé d’aller plus loin.

En Écosse, où selon la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon, Omicron est désormais dominant, la population a été appelée à rester chez elle à l’approche de Noël. « Le tsunami au sujet duquel j’ai alerté il y a une semaine commence maintenant à nous frapper », a-t-elle déclaré vendredi.

Les entreprises sont légalement tenues de prendre depuis vendredi des « mesures raisonnables » pour limiter la transmission du virus. Les pubs sont encouragés à revenir au service à table plutôt qu’au bar.

Au Pays de Galles, le premier ministre Mark Drakeford a quant à lui ordonné la fermeture des boîtes de nuit à partir du 27 décembre.

Face au variant, le Royaume-Uni a encore accéléré sa campagne de vaccination et a avancé à fin décembre l’objectif de proposer à tous les adultes une dose de rappel.