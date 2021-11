L’Autriche confine les non-vaccinés, une première dans l’UE

L’Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail, selon un projet de loi consulté dimanche par l’Agence France-Presse, pour tenter d’enrayer une nouvelle vague de la pandémie de coronavirus. Le nombre d’infections et de décès a fortement augmenté depuis la mi-octobre, dans un pays où le taux de vaccination dépasse à peine les 67 %. Avec 289 cas pour 100 000 personnes, le taux d’infection a atteint dimanche un nouveau record, selon l’agence sanitaire Robert Koch Institute. « La vague à venir va éclipser toutes les vagues précédentes », a déclaré à l’hebdomadaire allemand Bild am Sonntag le premier ministre du Land de Saxe, Michael Kretschmer, dont la région est actuellement parmi les plus touchées.