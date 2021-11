Les évêques français acceptent d’indemniser les victimes d’agressions sexuelles

L’Église catholique de France a accepté lundi d’indemniser financièrement les victimes d’agressions sexuelles, ce que le président de la Conférence épiscopale du pays a qualifié d’« étape décisive ».

Le président de la Conférence Éric de Moulins-Beaufort a déclaré dans un discours que l’Église a reconnu sa « responsabilité institutionnelle » et a décidé d’aller sur « un chemin de reconnaissance et de réparation ouvrant pour les personnes victimes la possibilité d’une médiation et d’une indemnisation ».

La Conférence épiscopale a tenu sa réunion annuelle un mois après qu’un rapport a révélé des agressions sexuelles à grande échelle sur des enfants au sein de l’Église catholique française.

L’étude publiée par une commission indépendante a estimé que quelque 330 000 enfants ont été agressés sexuellement pendant 70 ans par des prêtres ou d’autres personnalités liées à l’Église.

« Nous avons senti monter en nous le dégoût et l’effroi en réalisant ce que tant et tant de personnes avaient vécu et vivaient de souffrances », a déclaré M. Moulins-Beaufort.

Les évêques ont reconnu la responsabilité de l’Église qui implique une compensation financière, car la Commission « nous a indiqué fortement ce chemin-là », mais aussi parce que « des fidèles très divers, plongés dans la honte, l’attendaient de nous », a-t-il déclaré.

M. Moulins-Beaufort n’a pas fourni de détails sur le montant de l’indemnisation et sur la manière dont l’Église entend payer.

Le rapport publié le mois dernier décrivait une dissimulation « systémique » des abus commis par l’Église catholique et exhortait l’Église à respecter l’État de droit en France.

Il a indiqué que le décompte de 330 000 victimes comprend environ 216 000 personnes maltraitées par des prêtres et d’autres ecclésiastiques, et le reste par des personnalités de l’Église telles que des chefs scouts et des conseillers de camps. Les estimations étaient basées sur une recherche plus large de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de France sur les agressions sexuelles sur les enfants dans le pays.

La France est un pays traditionnellement catholique romain, mais adhère à une forme stricte de laïcité dans la vie publique basée sur une loi de 1905 séparant l’Église et l’État.