Les Russes commencent à voter à des élections sans opposants

Éclosion au Kremlin : le président russe, Vladimir Poutine, a révélé jeudi que des dizaines de gens de son entourage souffraient de la COVID-19, l’obligeant à s’isoler. « Dans mon entourage, […] ce n’est pas une ni deux, mais plusieurs dizaines de personnes qui sont tombées malades du coronavirus », a annoncé M. Poutine par visioconférence lors d’une réunion de l’Organisation du traité de sécurité collective, réunie en sommet au Tadjikistan. « J’ai dû annuler au dernier moment ma visite à Douchanbé, j’en suis vraiment désolé. » Selon son porte-parole, Dmitri Peskov, le dirigeant russe, âgé de 68 ans et vacciné depuis mars, doit limiter le plus possible ses contacts avec l’extérieur pendant encore « au moins une semaine » . Parmi les personnes contaminées, certaines assuraient la « sécurité » du président, et d’autres étaient responsables d’aspects de sa « vie quotidienne », a ajouté M. Peskov, sans plus de précisions.