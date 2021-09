La France rend hommage à l’acteur Jean-Paul Belmondo

La France rend hommage jeudi à la légende du grand écran Jean-Paul Belmondo avec une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron.

Le public pourra de plus se recueillir devant son cercueil aux Invalides.

Les hommages rendus à la vedette du film emblématique de la Nouvelle Vague française À bout de souffle reflètent son rôle de premier plan dans le monde culturel français et dans les salons, où les familles se sont réunies autour de ses films.

Belmondo, dont le nez tordu de boxeur et le sourire ont fait de lui l’un des acteurs les plus reconnaissables du pays, est décédé à 88 ans plus tôt cette semaine. La cause du décès n’a pas été donnée.

La carrière de Belmondo a duré un demi-siècle, alors qu’il est apparu dans plus de 80 films et a travaillé avec une variété de grands réalisateurs français. Le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard, en 1960, a valu aux deux hommes un succès durable.

Belmondo a été voyou et policier, voleur et prêtre, Cyrano de Bergerac et agent secret inébranlable. Celui qui était affectueusement connu par les Français sous le nom de Bébel était également un athlète doué qui faisait souvent ses propres cascades.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié l’acteur de « trésor national » et préside jeudi la première cérémonie d’hommage aux Invalides.

Charles Aznavour avait également été honoré aux Invalides après sa mort en octobre 2018. Belmondo faisait partie des personnes présentes à cette cérémonie.

Des funérailles privées sont aussi prévues vendredi.