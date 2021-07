Après les inondations mortelles, premières tentatives d’explications

Les intempéries dévastatrices qui ont touché l’Allemagne et la Belgique en fin de semaine ont fait au moins 191 morts. Si les scientifiques et les météorologues savaient que cela pouvait arriver, l’ampleur du phénomène a surpris tout le monde.

Comment est-ce possible ? Comment des pluies diluviennes ont-elles pu provoquer la mort d’au moins 191 personnes, en Belgique, mais principalement en Allemagne (160 tués) ? La chancelière allemande, Angela Merkel, était attendue dimanche dans le village de Schuld en Rhénanie-Palatinat, qualifié de « martyr », car tout ou presque y a été détruit par les crues. Dans ce seul Land, la police locale a fait état de112 morts dans un communiqué, contre 98 dans le bilan précédent.

Quatre jours après ces inondations dévastatrices qui ont frappé le centre de l’Europe, scientifiques, habitants et journalistes tâtonnent à la recherche d’explications plausibles. Si l’impact du dérèglement climatique sur les événements météorologiques extrêmes fait (quasiment) consensus, d’autres causes peuvent expliquer un si lourd bilan. Revue (non exhaustive) d’hypothèses.

Événement météo exceptionnel

« Des masses d’air, chargées de beaucoup d’eau, ont été bloquées en altitude par des températures basses, qui les ont fait stagner pendant quatre jours sur la région », explique Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d’experts climat de l’ONU. Les météorologues parlent de « la goutte froide » cette présence d’une masse d’air froid qui se fixe au-dessus d’une zone géographique précise. Elle peut alors renforcer la puissance d’une dépression — responsable du temps agité — qui s’y trouverait déjà.

« Cet air froid tourne autour du pôle avec des vents d’ouest, formant une sorte d’anneau. Mais cette circulation peut être perturbée, elle n’est pas totalement régulière. Il y a comme des méandres. On peut ainsi observer parfois des déformations, ouvrant la voie au détachement de petites poches qui vont alors descendre vers nos latitudes », précise François Gourand, prévisionniste à Météo France, auprès d’Ouest France.

Résultat : des précipitations intenses, entre le 14 et le 15 juillet, qui ont atteint « 100 et 150 millimètres » soit l’équivalent de deux mois de pluies, selon l’Organisation météorologique mondiale.

Si l’ouest de l’Allemagne est coutumier des fortes pluies, celles-ci ont été « exceptionnelles, tant par la quantité d’eau déversée que par leur violence », commente Kai Schröter, hydrologue à l’Université de Potsdam. Par endroits, on a mesuré 148 litres d’eau par mètre carré en 48 heures dans une zone de l’Allemagne où l’on recense d’ordinaire 80 litres pour tout le mois de juillet. À la gare Stammheim de Cologne, ce sont 154 mm de pluie qui sont tombés en 24 heures, effaçant le précédent record de la ville, qui était de 95 mm.

En moins d’un mois, la planète a enregistré des températures records, notamment dans l’ouest du Canada, mais aussi en Espagne et au Maghreb — un phénomène que pourrait connaître la France sous peu — avant le déluge de cette semaine en Europe du Nord. « Cet été est un signal fort, insiste Jean Jouzel dans La Croix. Tous ces événements devraient inviter nos décideurs politiques et économiques à prendre au sérieux les alertes des scientifiques. »

Réchauffement climatique

Depuis jeudi et les premières images de destructions, comme si un tsunami avait ravagé certains villages, plusieurs responsables politiques européens ont clairement fait un lien entre dérèglement climatique et intempéries. « Ces inondations confirment ce que dit la science sur le réchauffement climatique », a ainsi affirmé vendredi à Dublin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, deux jours après la présentation d’un ambitieux plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union.

En Allemagne, où la campagne électorale pour les législatives de septembre bat son plein, la gauche et les écolos font également ce lien et même le candidat conservateur à la succession d’Angela Merkel, Armin Laschet, demande — enfin — une action plus résolue contre le réchauffement. Qu’il soit président de la région allemande de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, la plus touchée par le désastre, ne doit rien au hasard. L’extrême droite allemande, elle, réfute cette explication et crie à « l’instrumentalisation ».

Qu’en est-il du débat scientifique ? Peut-on lier le climat qui se dégrade et la météo qui se déchaîne ? « Même s’il faut garder une certaine nuance dans le diagnostic, je pense qu’on peut répondre que oui. On ne peut plus imaginer un événement météorologique qui ne soit pas influencé par le réchauffement du climat », explique à Libération Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie à l’Université catholique de Louvain et ancien vice-président du GIEC.

Kai Schröter, de l’Université de Potsdam, est plus prudent : « Pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude que cet événement est lié au dérèglement climatique », mais de tels phénomènes extrêmes deviennent « plus fréquents et plus probables » à cause du réchauffement. La hausse de la température de la planète augmente mécaniquement l’évaporation de l’eau des océans et rivières, ce qui apporte des « masses d’eau plus importantes dans l’atmosphère ».

Ce phénomène peut accroître le risque de précipitations intenses et violentes. Plus généralement, les événements météorologiques extrêmes sont rendus plus probables par le réchauffement climatique, selon le GIEC.

« Avec le changement climatique, nous prévoyons que tous les événements météorologiques extrêmes deviendront plus extrêmes encore. Ce que nous venons de voir en Allemagne colle à cette tendance mondiale »,souligne dans The Guardian Carlo Buontempo, qui dirige le département Réchauffement climatique du Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).

Cours d’eau peu protégés

Pourquoi un bilan si lourd ? Les précipitations ont gonflé subitement de nombreuses petites rivières et affluents de fleuves, qui n’avaient pas la capacité d’encaisser un tel choc et dont les berges n’étaient pas suffisamment élevées. Par endroits, les plaines sont sous l’eau. À Erftstadt, la pression des précipitations et de la rivière Erft a provoqué un gigantesque glissement de terrain.

« Le Rhin est habitué aux crues, le plus gros problème, ce sont les petits cours d’eau, les affluents », a ainsi affirmé le président de la région allemande de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, Armin Laschet, vendredi. « Les fleuves sont plus lents et larges, l’eau monte moins rapidement et on a le plus le temps de se préparer, contrairement aux petits cours d’eau », confirme Kai Schröter.

Impréparation ?

Certains médias allemands et des experts mettent en cause l’impréparation des autorités, qui n’auraient pas lancé d’alertes suffisamment tôt à la population. « Des prévisionnistes […] ont émis des alertes, et pourtant les avertissements n’ont pas été pris au sérieux, et les préparatifs ont été insuffisants », estime Hannah Cloke, professeur d’hydrologie à l’Université de Reading au Royaume-Uni.

En outre, un manque de sensibilisation à ces risques, en amont, de la population vivant dans les zones inondables est montré du doigt. L’eau est parfois montée en quelques minutes, piégeant les habitants dans les étages pour les plus chanceux.

« Certaines victimes ont sous-estimé le danger et n’ont pas respecté deux règles de base lors de fortes pluies. Premièrement : évitez les sous-sols où l’eau pénètre. Deuxièmement, coupez immédiatement l’électricité » , a ainsi affirmé Armin Schuster, président de la BBK, organisme public spécialisé dans les catastrophes naturelles, au quotidien Bild.

Urbanisme

Certains experts soulignent la bétonisation croissante des sols de l’ouest de l’Allemagne, très urbanisée, au cœur de la « banane bleue », centre économique de l’Europe. « L’urbanisation importante de ces régions a joué un rôle. Le bilan aurait-il été aussi lourd il y a quarante ans ? » s’interroge Jean Jouzel.

L’artificialisation des terres empêche l’eau de s’infiltrer dans les sols, qui ne jouent plus un rôle d’éponge, ce qui accroît les risques d’inondations. « Si les surfaces touchées ne sont pas naturelles et qu’elles ont été imperméabilisées (routes, parkings…) ou que l’on a des systèmes d’égouttage qui ont été prévus pour les débits que l’on connaissait il y a cent ans et pas les débits d’aujourd’hui lors des pluies extrêmes, on a des débordements comme ceux que l’on voit maintenant », confirme Jean-Pascal van Ypersele, ancien président du GIEC.

Avec l’Agence France-Presse

Merkel découvre un sinistre «surréaliste» Angela Merkel a mesuré dimanche la dévastation « surréaliste » laissée par les inondations en Europe de l’Ouest, qui ont fait au moins 191 morts en Allemagne et en Belgique, un bilan qui s’alourdit chaque jour avec de nombreuses personnes portées disparues. La chancelière, chaussures de randonnée aux pieds, a pris le temps d’arpenter le village de Schuld, non loin de Bonn, où la rivière Ahr s’est transformée en furie et a détruit une partie du centre historique. Cette zone de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l’Allemagne, est l’une des régions les plus touchées et déplore la perte de 112 personnes, sur un total de 160 dans le pays. En Belgique, un nouveau bilan de 31 morts a été établi dimanche soir par les autorités. Manifestant son émotion, Mme Merkel a échangé avec des habitants qui ont tout perdu, prenant la pleine dimension de la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire récente de l’Allemagne. « Je dirais presque que la langue allemande n’a pas les mots pour décrire la dévastation qui a été causée », a

confié Angela Merkel. La chancelière a promis que « le gouvernement fédéral et les régions agiront ensemble pour remettre progressivement de l’ordre » dans les zones sinistrées. Dès mercredi, une aide d’urgence d’au moins 300 millions d’euros (plus de 445 millions de dollars) sera présentée en Conseil des ministres, avant un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards d’euros, selon le ministre des Finances, Olaf Scholz. L’Allemagne reste sur le qui-vive en raison de nouvelles crues, au sud et à l’est. Elles ont fait un mort en Bavière depuis samedi soir.



