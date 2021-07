Plus de 60 migrants morts noyés au large de la Tunisie en moins de trois jours

Plus de 60 migrants originaires notamment d’Afrique subsaharienne ont péri en moins de 72 heures au large de la Tunisie, en tentant de traverser la Méditerranée pour rallier clandestinement l’Europe à bord d’embarcations de fortune.

La garde maritime tunisienne a repêché lundi 21 cadavres de migrants originaires d’Afrique subsaharienne et secouru 50 autres passagers d’une embarcation partie de Sfax, dans le centre-est du pays.

Ces migrants, tous originaires d’Afrique subsaharienne, tentaient de rallier l’Europe, a indiqué Houcem Eddine Jebabli, porte-parole de la garde nationale, ajoutant que leur embarcation avait fait naufrage le 4 juillet.

Par ailleurs, le 3 juillet, 43 migrants ont disparu lorsque leur bateau parti de Libye a coulé au large de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Parmi les 127 passagers à bord de l’embarcation, 84 migrants ont été secourus et 43 ont disparu, avait indiqué samedi le Croissant-Rouge tunisien.

Les rescapés, âgés de trois à 40 ans, étaient « de différentes nationalités », avait précisé le ministère tunisien de la Défense dans un communiqué citant le Bangladesh, le Soudan, l’Érythrée, l’Égypte et le Tchad.

Au total depuis le 26 juin, quatre embarcations parties de Sfax ont fait naufrage, 78 migrants ont été secourus et 49 cadavres repêchés après ces drames, selon le porte-parole de la garde nationale.

Pic inédit

Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011, et un nombre croissant de candidats à l’exil sont des étrangers, essentiellement des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne.

Ils constituaient 53 % des migrants arrivés de Tunisie en Italie au premier trimestre 2021, selon l’ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Les tentatives d’émigration depuis la Libye voisine ont également augmenté, avec 11 000 départs de janvier à avril 2021, soit 73 % de plus qu’à la même période l’an passé, en raison notamment de la « détérioration » de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

Signe que les départs continuent à augmenter avec le beau temps, dans la nuit de dimanche à lundi, l’Ocean Viking, navire de secours de l’ONG SOS Méditerranée, a recueilli 369 nouveaux migrants après une sixième opération de secours en quelques jours.

Le navire compte désormais 572 rescapés à son bord, a précisé l’ONG sur son compte Twitter.

La Tunisie a de son côté secouru et accueilli depuis janvier plus d’un millier de migrants partis de Libye, et ayant fait naufrage au large des côtes tunisiennes, selon l’Organisation internationale des migrations (OIM).

Depuis le début de l’année 2021, au moins 866 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la Méditerranée, selon les dernières statistiques de l’OIM.

Les Nations unies ont récemment interpellé la Libye et l’Union européenne, leur demandant de réformer leurs opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée, affirmant que les pratiques actuelles privaient les migrants de leurs droits et de leur dignité, quand elles ne leur ôtaient pas la vie.