5 Au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, toujours à Marseille, les visiteurs profitent du beau temps. Les limitations à la capacité des restaurants et des bars, mais aussi des musées, des cinémas et des autres institutions culturelles, sont tombées mercredi, permettant à ces établissements d’accueillir plus de clients. Adil Boukind Le Devoir