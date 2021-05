La Biélorussie sous pression après avoir détourné un avion pour arrêter un opposant

Plusieurs capitales européennes et des compagnies aériennes ont mis lundi sur liste noire l’espace aérien de la Biélorussie, le pays étant sous pression croissante pour avoir intercepté un vol commercial à bord duquel se trouvait un dissident qui a été arrêté.

Accusée de « piraterie », voire de « terrorisme » d’État, la Biélorussie, ex-république soviétique aux portes de l’Union européenne (UE), a reçu le soutien de son allié russe et a assuré avoir agi en toute légalité.

Estimant que le détournement d’un vol de Ryanair pour une alerte à la bombe était un prétexte, les puissances occidentales ont dénoncé une manœuvre pour arrêter à la descente de l’avion le journaliste d’opposition de 26 ans, Roman Protassevitch.

Pour la chancelière allemande Angela Merkel, les raisons invoquées par la Biélorussie ne sont « pas crédibles », a-t-elle affirmé, avant un sommet de l’UE lundi soir et mardi où il sera question de possibles sanctions contre Minsk.

Un chasseur MiG-29 a décollé dimanche sur ordre personnel du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, pour intercepter le vol FR4978 de Ryanair effectuant la liaison entre Athènes et Vilnius, capitales de deux pays de l’UE, et qui se trouvait à ce moment-là au-dessus de la Biélorussie.

Le vol a été contraint de se poser à Minsk puis est reparti pour sa destination. Mais entre-temps, la police biélorusse a procédé à l’arrestation de Roman Protassevitch et de sa petite amie, Sofia Sapéga, qui se trouvaient à bord.

Le jeune homme est l’ancien rédacteur en chef de l’influent média d’opposition Nexta, qui a joué un rôle clé dans l’organisation du mouvement de protestation, réprimé, contre Alexandre Loukachenko en 2020.

« Corée du Nord au milieu de l’Europe »

Selon les autorités biélorusses, une alerte à la bombe, qui s’est avérée mensongère, est à l’origine de l’interception. Puis l’opposant, considéré comme « terroriste » et poursuivi en Biélorussie pour l’organisation de « troubles massifs », a été interpellé dans ce cadre.

L’opposante en exil Svetlana Tikhanovskaïa a une nouvelle fois dénoncé lundi cette arrestation. « Un exemple de terrorisme d’État a eu lieu. Maintenant tous les passagers volant avec des compagnies civiles au-dessus de la Biélorussie seront en danger », a lancé la rivale de M. Loukachenko aux dernières élections, lors d’une conférence de presse à Vilnius.

« Le régime a transformé notre pays en Corée du Nord au milieu de l’Europe », a-t-elle ajouté.

Certains États ont déjà pris des mesures. Le Royaume-Uni a demandé à ses compagnies de contourner l’espace aérien biélorusse. La Lituanie et l’Ukraine ont, elles, interdit tous les vols via ce territoire. La situation a envenimé les relations entre Minsk et Vilnius, où devait atterrir le vol de Ryanair. La Biélorussie et la Lettonie ont chacune annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de l'autre au pays, ainsi que de diplomates.

Les compagnies SAS et airBaltic ont aussi annoncé qu’elles allaient éviter ce territoire. Londres a par ailleurs annoncé la suspension de l’autorisation de la principale compagnie aérienne biélorusse, Belavia.

L’UE, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont convoqué les ambassadeurs biélorusses.

Pas d’ingérence, dit Minsk

Le commandant de l’armée de l’air biélorusse a lui assuré lundi que le pilote du vol Ryanair avait agi « sans ingérence extérieure » après cette supposée alerte à la bombe et qu’il a choisi d’atterrir à Minsk plutôt qu’en Ukraine ou en Pologne.

Un responsable du ministère des Transports biélorusses a expliqué, lui, que l’aéroport de Minsk avait reçu une menace d’un auteur se proclamant de l’organisation palestinienne Hamas disant qu’une bombe était dans l’appareil et qu’elle exploserait au-dessus de Vilnius si l’UE n’arrêtait pas son soutien à Israël.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a de son côté jugé que Minsk avait agi de manière « raisonnable » en promettant une « transparence totale » sur l’incident.

Minsk a dit avoir informé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), organisme dépendant de l’ONU, et l’Association internationale du transport aérien (IATA) de sa « disposition à coopérer à une enquête impartiale ».

Les États-Unis ont dénoncé un « détournement forcé » et l’UE a fustigé « une action complètement inacceptable ». La France a suggéré une interdiction commune de l’espace aérien biélorusse.

Pays voisin soutenant l’opposition en exil, la Pologne a parlé d’un « acte de terrorisme d’État » tandis que l’OTAN a dénoncé « un incident sérieux et dangereux ».

Dénonçant un acte de « piraterie », le patron de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O’Leary, a de son côté affirmé que des agents des services de sécurité biélorusses, le KGB, ont pu se trouver à bord du vol.

Les États-Unis, comme l’UE, ont appelé à la libération de Roman Protassevitch.

Le régime d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a vu son autoritarisme aller croissant depuis la répression en 2020 d’un mouvement de contestation inédit lors duquel des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues.

La contestation s’est progressivement essoufflée face à une répression impitoyable. Toutes les figures du mouvement se trouvent en prison ou en exil forcé, tandis que de lourdes peines de prison ont été infligées à des militants et à des journalistes.

Selon des passagers du vol Ryanair interrogés par l’AFP, Roman Protassevitch « avait très peur » et a dit qu’il « risquait la peine de mort » en Biélorussie.

Interdiction de couvrir les manifestations Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a signé lundi une loi interdisant aux journalistes de couvrir les manifestations jugées illégales, en pleine répression d’un mouvement de contestation historique en 2020. « La couverture en direct d’événements de masse violant l’ordre public, notamment en vue d’en faire la promotion ou la propagande, sera interdite », a rapporté l’agence de presse publique Belta. Elle précise que cette interdiction s’appliquera notamment aux journalistes. À l’été et à l’automne, M. Loukachenko a été confronté à des manifestations non autorisées ayant rassemblé des dizaines de milliers de personnes, une mobilisation énorme pour un pays d’à peine 9,5 millions d’habitants. Mais la protestation s’est progressivement essoufflée face à des arrestations massives, des violences policières ayant fait au moins quatre morts et de lourdes peines de prison contre des militants et des journalistes. Selon Belta, le président Loukachenko a également signé une loi interdisant à la presse de publier sur Internet des « liens hypertextes » vers des contenus « interdits ». Le Parquet général et les procureurs régionaux pourront aussi désormais décider seuls de « restreindre » l’accès à des sites d’informations faisant « la propagande de l’extrémisme ». Plusieurs médias d’opposition, dont l’influente chaîne Nexta qui avait coordonné la protestation de 2020, ont été classés comme des « sites extrémistes » par les autorités. Le porte-parole de l’Association des journalistes biélorusses, Boris Goretski, a dénoncé ces nouvelles lois conduisant « à l’éradication de ce qu’il reste de la presse indépendante ». « Ces restrictions étaient pour beaucoup déjà appliquées dans la pratique, mais maintenant elles seront inscrites dans la loi », a-t-il regretté. Selon son association, près de 30 journalistes sont emprisonnés en Biélorussie. La semaine dernière, le site du principal média indépendant du pays, TUT.BY, a été bloqué et plusieurs de ses collaborateurs arrêtés. La plupart des journalistes travaillant pour des médias étrangers se sont eux vu retirer leurs accréditations, les privant du droit de travailler légalement.