L’Assemblée française adopte le projet de loi décrié sur le climat

Au terme de semaines de débats passionnés, l’Assemblée nationale française a adopté mardi en première lecture un projet de loi sur le climat voulu par le président Emmanuel Macron, malgré les vives critiques de la gauche et des écologistes sur ses « insuffisances » face à « l’urgence climatique » .

Le texte a fait l’objet de plus de 110 heures de discussions à la Chambre basse du parlement français durant trois semaines jusqu’à mi-avril. Adopté par 332 voix contre 77, et 145 abstentions, il sera soumis au Sénat courant juin.

« Le combat écologique n’est jamais terminé mais avec cette loi nous marquons un tournant » , s’est réjouie la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili après le scrutin.

Inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) voulue par Emmanuel Macron, le projet gouvernemental comprend une batterie de mesures, comme la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en cas d’alternatives de moins de 2h30 en train, la création d’un délit d’écocide, l’instauration d’une prime à l’achat de vélos électriques ou encore l’interdiction de la mise en location des logements considérés comme des « passoires thermiques » à partir de 2028.

Malgré « quelques avancées » , des ONG comme Greenpeace et le Réseau action climat ont dénoncé un « formidable gâchis » avec un « projet de loi pour faire semblant d’agir » .

Fumigènes à la main et cadenas au cou, une dizaine de militantes d’Extinction Rebellion se sont enchaînées aux grilles du Palais Bourbon mardi, fustigeant un texte « indigent » .

Dans l’hémicycle, la gauche a regretté un « empilement de mesures anecdotiques » (Hubert Wulfranc, parti communiste), « pas à la hauteur de l’urgence » climatique selon l’écologiste Delphine Batho.

À l’inverse, la droite qui a majoritairement choisi l’abstention, est montée au créneau contre une « écologie punitive » et de « taxation » , promettant la défense d’une « écologie positive » lors de l’élection présidentielle de 2022.

« Acceptation de la population »

Marquée par la crise des « gilets jaunes » , qui a embrasé la France pendant près d’un an entre la fin 2018 et la fin 2019, entre occupations de ronds-points et manifestations parfois violentes contre la politique sociale et fiscale, et qui était née d’une taxe carbone sur les carburants, la majorité a insisté sur la « ligne de crête » entre « ambition écologique » et « acceptabilité sociale » .

Ce mouvement social « nous a rappelé comment l’acceptation de la population à la transition était cruciale et n’allait pas de soi » , a redit Marie Lebec (LREM) dans l’hémicycle.

Le gouvernement s’est également montré prudent au sujet du transport routier, une filière très hostile au texte.

Fin février, le Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante, avait pointé « la portée réduite » de certaines mesures, au regard des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. L’Union européenne vient d’ailleurs de renforcer ses ambitions en 2030, pour baisser les émissions de 55 % par rapport à 1990.

« Ce n’est pas ce projet de loi seul » qui permet d’atteindre les objectifs côté français (baisse de 40 % entre 1990 et 2030 à ce stade), mais « la somme » des mesures de plusieurs lois, et les « 30 milliards de l’axe verdissement du plan de relance » , nuance le ministère de la Transition écologique.

La suppression de certaines lignes aériennes intérieures, entre Paris et Nantes, Bordeaux ou Lyon, anime les débats. Bien qu’elle entérine des décisions déjà prises avec Air France, la disposition a été contestée par une poignée de députés de tous bords, principalement élus du Sud-Ouest, où Airbus et ses sous-traitants irriguent l’activité économique.

